De Zaira Nara a Tini Stoessel, los looks veraniegos más cancheros con el ítem furor para el calor: las bermudas

Zaira Nara y Tini Stoessel son dos de las principales mujeres ícono en la Argentina en lo que respecta a moda y estilo, y fueron las primeras en adoptar la tendencia de las bermudas para el verano. Sin embargo no son las únicas, pasando por Nicole Neumann y Eva Bargiela, te mostramos los mejores looks con la prenda de la temporada.

De jean o lino, skinny o más baggy, las bermudas se convirtieron en el must have de la temporada veraniega en el país. Tanto para looks más casuales como un evento más formal, combinada con zapatillas o zapatos, remeras o camisas, puede funcionar de la mejor manera.

Las famosas argentinas eligen las bermudas

Las it girls argentinas, como Zaira Nara y Tini Stoessel, pasando por Nicole Neumann y Eva Bargiela, disfrutan de la prenda favorita de la temporada desde sus comienzos. Las bermudas se convirtieron en un básico, ya que por su versatilidad en cuanto textura o tamaño, funcionan perfectamente para todo tipo de ocasiones.

Si bien su momento de auge inició con el verano 2025, hace tiempo que vienen pisando fuerte y haciéndose notar en las distintas pasarelas internacionales. Tal es así, que a comienzos de 2024, Tini Stoessel ya lucía un look muy urbano con una bermuda baggy de jean.

La cantante apostó por la prenda del momento, unas bermudas de denim oscuro y diseño oversized, costuras visibles en color blanco y bolsillos grandes en los laterales. Para dar estructura a la parte inferior del conjunto, agregó dos cinturones, uno total black con hebilla negra y dorada de Jean Paul Gaultier y otro de cuero marrón desgastado con hebilla dorada.

Completó el look de estilo streetwear con un crop top tejido en azul grisáceo de manga larga, botas de caña alta con diseño desgastado y texturizado con aplicaciones metálicas, lo que aporta sensualidad y un toque grunge.

Por su parte, Nicole Neumann siguió la línea de su estilo boho-chic, también una de las principales tendencias para los días de verano, y asistió a un partido de polo con unas bermudas de lino. Se trata de una prenda en color marrón topo de diseño holgado y detalle con brillos en uno de los laterales, lo que aporta feminidad y delicadeza.

Sumó una blusa, también de lino, en tono beige con mangas largas arremangadas y un nudo en la parte inferior, para aportar cierto desenfado. Además, agregó botas de caña alta en cuero marrón, con hebillas grandes en los costados y algunas marcas de desgastamiento, añadiendo un toque rústico.

Mientras que Eva Bargiela, se sumó a las bermudas de denim en azul, con un acabado desgastado y dobladillo deshilachado. El estilo de esta prenda evoca a los años 90 o 2000 por su aire vintage y relajado.

Completó el outfit de estilo rockero con un top bandeau negro, una chaqueta de cuero negra oversized de hombreras marcadas y botas de caña alta en color negro con detalles marrones. Este look es una combinación de estilos biker, grunge y minimalista, con una silueta equilibrada entre lo estructurado y lo relajado.

Zaira Nara apostó por lo baggy y oversized, al igual que Tini, y se mostró con bermudas de denim en azul claro, similar a Eva. Eligió una prenda muy holgada, de tiro bajo y con un largo hasta las rodillas, dejando ver un estilo relajado y desenfadado. Además, agregó un cinturón de tachas, lo que refuerza la estética edgy del conjunto.

Eligió un top de malla metálica con brillos, completamente abierto en la espalda, y sandalias con una pequeña plataforma y detalles de hebillas que logran un equilibrio entre lo glam y lo urbano.

Las bermudas se consolidaron como la prenda ícono del verano por fusionar comodidad, frescura y estilo. Y, si bien surgieron como una prenda masculina en el siglo XX, terminaron por ser adoptadas por la moda femenina y rediseñadas en distintos largos, cortes y materiales.

Así, desde Zaira Nara a Tini Stoessel, pasando por Nicole Neumann y Eva Bargiela, las mujeres más influyentes de la moda argentina te muestran cómo combinar todos los tipos de bermudas y adaptarlas a los diferentes estilos.

