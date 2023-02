Claudia Albertario resurgió en la escena mediática por la escandalosa separación de Fede Bal. Al parecer, la actriz fue una de las terceras en discordia en su relación con Sofía Aldrey y con quien mantuvo encuentro fogosos con el actor.

Claudia Albertario es modelo y actriz y se hizo famosa por una publicidad en los 90 donde inmortalizó la frase 'Uy, cómo estoy', de una reconocida marca de shampoo.

Tras ese boom, la diosa también participó de diversas ficciones como Amigovios, Como pan caliente, Montaña rusa, otra vuelta, Chiquititas, Gasoleros y Verano del ‘98, pero desde 2013 está instalada en Miami.

Del 'Uy, cómo estoy' a un romance con Fede Bal: cómo es la nueva vida de Claudia Albertario

Allí logró conformar una familia junto a Jerónimo Valdivia y es mamá de dos hijos, Simona y Dante y actualmente enfrenta rumores de separación. “Cuando llegué, Carolina Laursen, la rubia a que le robaba el novio en el comercial de Personal, me propuso hacer microteatro con una obra de su autoria ‘Aquellas Cabareteras’. Luego participé de ‘Eva La Trailera’, una serie de Telemundo; ‘Las Novias de Travolta’, de Andrés Tulipano en Teatro 8 de Jessica Alvarez Dieguez; ‘Bajo Terapia’, donde interpreté a Andrea, un papel que consagra a cualquier actriz; y “Falladas”, la obra de José María Muscari que hicimos en Little Havana, la calle más cultural de la ciudad. El 80% del público de Miami es argentino, así que actuar acá me hace sentir en casa”, contó tiempo atrás en exclusiva para CARAS.

Claudia Albertario y su familia.

Los detalles de los encuentros fogozos entre Fede Bal y Claudia Albertario

Los detalles de la supuesta relación entre Fede Bal y Claudia Albertario salieron a la luz en LAM donde Yanina Latorre contó que fue la actriz la tercera en discordia entre el actor y Sofía Aldrey.

“El marido de ella es una bomba. Pero hace meses que ella y Fede van, vienen, se dan, sacan hoteles con nombres falsos. En enero pasado, él estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires... En uno de sus días libres de función, él le dijo a Sofía que extrañaba mucho a su perro y que viajaba a verlo. Entonces la dejó sola en Carlos Paz, pero tenía todo preparado para ver a esta mujer. Esto fue el 9 y 10 de enero”, contó la angelita.

Claudia Albertario.

Luego, la periodista dio a entender que Albertario podría estar separada. “Creo que ella está separada, porque en uno de los chats ella le dice: ‘Dejé a los chicos con el padre’. Ahí entendí que tal vez están separados”, disparó.