Delfina Chaves reveló que tuvo un accidente que marcó su adolescencia

Delfina Chaves contó que tuvo un accidente a los 11 años por el que debieron asistirla de forma inmediata. En el relato, la joven expresó que no tiene botox en los labios, sino que una intervención quirúrgica en la que le suturaron ocho puntos. Y quien dio más detalles de lo sucedido fue ni más ni menos que Paula Chaves.

"Me rompí el labio a los 11 y me dieron como 8 puntos. No tengo botox pero si los ovarios al plato", escribió la actriz de 24 años en las historias de sus redes sociales. La misma fue compartida por su hermana, quien corroboró el trágico recuerdo por el que la familia temió por la vida de la morocha.

"Y quien llegó más rápido que la ambulancia, fingiendo que estaba todo bien cuando tenías el labio colgando", sumó al relato la pareja de Pedro Alfonso en sus stories. Cabe recordar que la conductora de 35 años llegó a cumplir un rol de 'madre' para Delfina, debido a la historia complicada que tienen.

Así lo contaba la intérprete en Los Ángeles de la Mañana: "Paula me lleva 11 años. Ella cumplió mucho el rol de madre, durante mi infancia, porque nosotras tenemos una historia con nuestra madre bastante complicada. Mi madre estuvo muy enferma durante muchos años. Entonces Paula un poco se encargó de la casa. Era la que llenaba la heladera. Me enseñó muchísimo. Teníamos una relación muy de madre e hija".