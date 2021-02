Delfina Chaves y Mariano Balcarce: salida y cena romántica

Delfina Chaves fue noticia una vez más luego de que el mismo Mariano Balcarce la nombrara en sus redes sociales. Sucedió el último sábado por la noche, juntos fueron a ver un show y luego compartieron una cena con amigos.

La actriz de 24 años y el empresario asistieron al recital que protagonizó Dante Spinetta y luego fueron a un restaurante en el que compartieron mesa con el cantante y su novia, Camila.

Si bien en las publicaciones que el heredero de familia Balcarce, ex de Pampita, hizo en su cuenta oficial de Instagram no se la ve a la hermana de Paula Chaves, esta fue arrobada en cada una de ellas.

El romance entre Delfina Chaves y Mariano Balcarce tiene una historia detrás

Mariano Balcarce sorprendió a todos luego de compartir una stories en las que etiquetó a Delfina Chaves este fin de semana. Este vínculo no confirmado por los protagonistas tiene una historias detrás y remonta noviembre del 2019.

"Me gusta alguien pero no me da bola. No es gallego, es argentino. Yo creo que es la persona indicada. No es ni actor, ni futbolista, ni músico. Tiene una edad polémica, menos de 40 años", expresó la figura en diálogo con Perros de la Calle en su momento.

Durante Halloween del 2019, el galán de 33 años y la actriz de cine y televisión asistieron a una fiesta en la que se animaron a posar juntos y fotografiarse.

Hoy, a poco más de un año de aquel encuentro, se animaron a una salida juntos y el empresario no dudó en hacer público el nombre de su compañera.