Pampita mantuvo un picante encontronazo con Marian Farjat en El hotel de los famosos 2.

La conductora se enojó con la participante y generó un momento tenso en el estudio. El problema fue que la ex Gran Hermano debería de presentarse con Carolina y el resto de los participantes en el laberinto pero, no sólo llegó tarde, sino que no tenía el uniforme adecuado para la actividad, esto enfureció a la conductora.

Chino Leunis habló sobre el fracaso de El Hotel de los Famosos 2

“¿Y el delantal?”, dijo Pampita cuando vio a la participante llegar con un vestido mal abrochado. “Lo perdí, no sé dónde está porque uno de los huéspedes me dejó que me meta en la pile”, respondió Marian aún más enojada.

“No sé si se pueden meter a la pile. ¡No se puede! Muchas irregularidades hay en el Hotel. Va a tener que venir Gabriel -Oliveri- para poner orden. No me corresponde, pero me parece que no. Lo pueden en cuenta para elegir al que perdura en staff, así que tengan cuidado con esos atrevimientos”, se expresó la modelo.

EF.