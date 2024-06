Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto en su primera producción juntos: "Estamos muertos de amor"

Delfina Gerez Bosco (38) y Ricky Diotto (44), viven un presente de plenitud con un amor que ni ellos mismos imaginaban. Cada momento es propicio para el abrazo y los besos apasionados. Están embelesados. A pesar de que sólo llevan dos meses de relación, no descartan la posibilidad de tener hijos.

"Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo de los dos, el 22 de abril y si bien yo ya la tenía de vista y me había parecido hermosa, ambos estábamos ocupados. Esa noche, en la fiesta, hablamos un montón, pero al día siguiente me fui de viaje así que, durante mi ausencia, nos comunicamos por teléfono. Apenas regresé, nos vimos. Desde ese día, no pude dejar de pensar en ella", le confesó Diotto a CARAS.

Ricky y Delfina, en su primera producción juntos.

"Los dos veníamos de atravesar momentos difíciles. Apenas regresó, fuimos a cenar. Esa noche hablamos de todo y nos abocamos más a nosotros. Nos confesamos que nos gustábamos y nos contamos muchas cosas agradables y también feas que nos sucedieron a lo largo de nuestras vidas. Sentí

que congeniábamos mucho. Ahí comenzó la relación y no nos separamos más", contó Gerez Bosco.

Por estos días, la modelo se aboca a “Editando Tele”, ciclo que se emite por Net TV, de lunes a viernes a as 19. "También estoy en la conducción de un espacio de streaming en Radio MX+, “D Una”, un espacio espiritual y, por otra parte, fuera de lo mediático, lancé mi perfume “Ciao Delfina” un emprendimiento que realicé con mucha pasión", agregó Delfina.

Diotto y Gerez Bosco llevan dos meses de amor.

"Hay muchas cosas que me enamoran de Ricky: es dulce, cariñoso y expresivo con la palabra y con la acción y no tiene pudor en mostrarse vulnerable, aunque intenta disimular sus heridas", dijo Delfina.

Diotto es odontólogo, estuvo más de diez años casado con María Fernanda Callejón (58) y fruto de esa relación, nació Giovanna (9). Delfina,

por su parte, estuvo casada con Fernando Beni y de ese vínculo nació Genaro (6). Tras el divorcio, la conductora estuvo de novia con Martín Coggi, su compañero del reality, “El Hotel de los Famosos”.

La pareja dice que no se casará, pero que sí quieren hijos.

"Delfina es hermosa y además es muy compañera. Con ella, estoy tranquilo. Me da calma, me hace bien y tengo paz. Todo es un renacer. Después de la tormenta pude volver a sonreír", se sinceró Diotto.

Ricky también aseguró en diálogo con CARAS que, después de muchísimos años, también volvió a la música. "Cantar y tocar la guitarra me encanta y, por esas cosas de la vida, lo había dejado de lado", detalló.

Delfina y Ricky contaron cómo es la relación con sus respectivos hijos.

Feliz y radiante, la pareja reveló si ya se habían presentado a sus hijos

"Todavía no. Sólo hice videollamada con la hija de él y todo fluyó bien. Es una relación muy reciente, aunque parece que pasó tanto tiempo. A Genaro le conté que estaba de novia y me dijo que se lo presente cuando quiera", afirmó Delfina.

Respecto a los planes a futuro, Diotto y Gerez Bosco aseguran que tuvieron ya una charla muy importante. "Los dos coincidimos en que no nos queremos casar, es algo que no nos interesa. Nos preocupan otras cosas, como que vivimos bastante lejos el uno del otro, así que también tenemos que pensar en un lugar neutral que nos quede bien a los dos por la escuela de nuestros hijos. Lo que sí hablamos más, es la posibilidad de tener hijos", afirmó la modelo.

Texto: Diego Esteves. Fotos. F. de Bártolo/ Perfil.

Agradecimientos: Malloy´s Bar de Costa. Estilismo Hernan Galan @stylesoyelgalan; Pelo y Make up, Lucas Lyall @lucaslyall_; @uphillstore Ropa; Josefina Puentes Zapatos; @optica.parque; Ricky Lacco Peluquería.