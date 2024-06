Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto asistieron al evento de CARAS TV y se encontraron con Fernanda Callejón y Fernando Gamboa en la gala realizada en el Teatro Colón. CARAS TV, reconocido como el canal de referencia para los amantes de la moda, el glamour y el mundo de las celebridades, fue celebrado con una gala repleta de estrellas.

Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto

Mirtha Legrand fue la gran estrella de la noche y es también madrina de la emisora. El evento contó con la participación musical de Julia Zenko y Lito Vitale, quienes deleitaron a los presentes con sus interpretaciones. Los artistas entonaron canciones como "Honrar la vida" (Eladia Blázquez), "Con las alas del alma" (Eladia Blázquez y Daniel García) y "Como la cigarra" (María Elena Walsh).

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa

El cantante lírico Martín Savi también contribuyó al momento musical más destacado de la noche con una interpretación de un aria de "La Traviata," acompañado por un juego de máscaras diseñado por Marcelo Péndola, haciendo referencia al programa +Caras, conducido por Héctor Maugeri en CARAS TV.

La música del evento, como en todas las fiestas de CARAS, estuvo a cargo del DJ Juan Pablo Amarante (@juanpabloamarante) y Lola Fernández (@amarantedjs). CARAS TV no solo celebró su lanzamiento, sino que también reafirmó su compromiso de ser el canal preferido para aquellos que buscan estar informados sobre el mundo de las celebridades y el entretenimiento de alta calidad.

Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto se encontraron con Fernanda Callejón y Fernando Gamboa en la gala de CARAS TV

El músico y la modelo hicieron su gran aparición en el evento de CARAS TV tras confirmar su relación hace muy poco tiempo. En la antesala del evento, se cruzaron con Fernanda Callejón, la ex pareja de Diotto, y su novio Fernando Gamboa.

Delfina Gerez Bosco

María Fernanda Callejón

Ricky Diotto y Fernanda Callejón no terminaron muy bien su relación en el pasado, pero hoy ambos están en pareja con alguien más. La actriz está de novia con Fernando Gamboa, y el músico recientemente blanqueó su romance con Delfina Gerez Bosco. Las parejas se encontraron en la antesala, pero Diotto y Gerez Bosco optaron por no sacarse fotos, mientras que Callejón mencionó que no tenía problemas.

Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa

Como parte del lanzamiento de “Caras TV”, evento que se realizó en el Teatro Colón, Deturista, empresa consolidada en la industria de los viajes con una proyección de vanguardia en Argentina, participó como sponsor oficial del evento afianzando su compromiso con Caras. Con sedes en Pilar y Capital Federal, Deturista reúne todas las opciones del mercado en un solo lugar.

AF.