Demi Lovato confesó que fue violada en su adolescencia

"Perdí mi virginidad en una violación", afirmó Demi Lovato en una parte del documental "Demi Lovato: Bailando con el diablo", una serie de Youtube en el que la cantante habla de sus peores momentos en los que la droga también se adueñó de su vida y tuvo un momento para hablar del traumático momento que atravesó en su adolescencia.

La ex chica Disney habló también de la sobredosis que le causó un importante daño cerebral, 3 ACV , un ataque cardíaco y hasta una ceguera que pudo superar.

Demi cuenta en 4 episodios que forman parte del filme apertura del Festival SXSW los peores momentos de su vida, atrapada por las drogas.

En uno de ellos habla de una relación sentimental cuando era adolescente y aseguró que no era una relación sólida y por lo tanto no quería perder su virginidad.

"Sé que lo que voy a decir les va a impactar pero cuando era adolescente perdí mi virginidad en una violación", se sinceró.

A su pareja de entonces no le habría importado que ella aún no había tenido relaciones sexuales y la violó: "Esto no va a ir lejos y por lo tanto no quiero perder mi virginidad de esta forma", dijo refiriéndose a la negativa de tener sexo con su noviecito y agregó consternada: "Eso no le importó y lo hizo igualmente":

Demi Lovato compartió una foto al natural: celulitis y un fuerte mensaje sobre la belleza

En un medio que idolatra la belleza y la edición digital,Demi Lovato decidió dar un paso adelante y mostrarse tal cual es a través de sus redes sociales. La joven cantante estadounidense se cansó de compartir imágenes de sí misma que no la representan y sorprendió a sus fans con una contundente foto en donde se la ve tal cual es.

“Este es mi mayor miedo“, escribió la cantante en Instagram. “Una foto mía en bikini sin editar. ¿Y qué creen? Es celulitis. Ya me cansé de avergonzarme de mi cuerpo, editarlas (sí, las otras fotos en bikini estaban editadas y odié haberlo hecho) para que piensen que soy la belleza ideal de ellos, pero no es para mí. Esto es lo que hay“, dijo Demi en su descargo.