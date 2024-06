Bautista Mascia y Denisse González fueron los grandes protagonistas de la triple falsa boda que organizó la producción de Gran Hermano para celebrar a los finalistas de esta edición del reality. Sin embargo, la joven le hizo un fuerte reclamo al artista uruguayo segundos antes de abandonar la casa más famosa del país.

Recordemos que durante el casamiento, el cantante tuvo la oportunidad de dedicarle unas bellas palabras a su amada tras haberla extrañado, sin embargo, hubo algo que falto en el discurso y molestó de gran manera a Denisse.

Bautista Mascia y Denisse González en Gran Hermano.

Cuando el joven la acompañó hasta la puerta de salida, la exhermanita no dudó en remarcarle que le molestó de sus palabras. “Me mata que nunca hablamos nosotros y me vengo a casar. Nunca me dijiste ‘te quiero’”, expresó indignada y agregó: “Tenés que mejorar eso de la comunicación”.

Al escucharla, Bautista Mascia le respondió muy serio: “No podés estar enojada”, a lo que Denisse Gonzáles expresó sin filtros: “Yo espero un te amo, en algún momento”, sorprendiendo de gran manera a su pareja antes de retirarse.

Qué le dijo Bautista Mascia a Denisse González durante la falsa boda

Muy nervioso y enfrente de todas las cámaras e invitados, el joven uruguayo le expresó a su pareja: “Te voy a decir algo que ya lo sabés: te pienso todos los días. Sabés que sos una persona que yo quiero muchísimo. Te pienso un montón, de verdad, más de lo que vos pensás”, y agregó: “Verte entrar en la segunda vuelta fue una cosa que a mí me llenó el alma totalmente. Volverte a ver ahora es hermoso. Estás hermosa. Sos hermosa por fuera, por dentro y por donde lo mires”.

Por último, Bautista Mascia le dijo a Denisse González muy emocionado: “Estoy muy contento de haberte conocido y espero seguir conociéndote. Te quiero un montón. Sos lo más lindo que me llevo acá”.

