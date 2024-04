Bautista Mascia ganó un beneficio especial este martes 23 de abril, el hermanito pudo entrar al SUM y ver en vivo como fueron las nominaciones de sus compañeros. Pero eso no fue todo, ya que el uruguayo aprovechó la oportunidad para dejar en claro sus sentimientos por Denisse González.

Todo comenzó cuando el cantante escuchó que Furia reveló que Coty quiere comenzar una relación con él. Según Juliana, la joven correntina estaba intentando "mostrar que hay traiciones" dentro de esta edición de Gran Hermano, sin embargo, Bautista rápidamente lo aclaró.

Bautista Mascia y Denisse Gonzáles en Gran Hermano.

En una charla con Santiago del Moro, Mascia expresó: "Aprovecho el espacio para decir que no tengo absolutamente nada. La trato como una jugadora que vino y me estoy relacionando con ella por juego y como con una amistad si se quiere. Comparto lo que dijo Furia sobre Denu y lo refuerzo: no tiene de qué preocuparse, en absoluto".

Cuando se dio cuenta de que el vínculo con la joven podría haberse malinterpretado fuera de la casa más famosa del país, Bautista Mascia reveló: "Si se llegó a ver algo así para él afuera, sería lo peor que me podría pasar. No me quiero hacer la cabeza, corto el tema ahí".

Qué dijo Coti Romero sobre Bautista Mascia

En una conversación con Emma, la joven correntina confesó: "Me gusta alguien, pero no... ¡la puta madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera, y yo no me quiero ganar ese hate. Prefiero no meterme ahí".

"Viste buena onda porque sino tampoco te tiras tan a la pileta", le respondió su compañero, a lo que Coti Romero expresó confundida: . "Yo no me di cuenta, las chicas me dijeron que ellas sentían algo y ahí sentí que él se alejaba mucho y es lo que yo voy a hacer ahora".

