Paula Galloni sobre Benjamín Vicuña: "Es un seductor serial, un depredador"

La separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez dejó a todos impactados y mucho se ha comentado sobre la relación de la pareja. En medio de las versiones que surgen sobre la ruptura, Paula Galloni, una de periodistas de Pampita Online, definió al actor chileno con una contundente frase.

La panelista se animó a definir al ex de la modelo en una nota con Intrusos en la noche. "Yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él", comenzó.





"Le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho 'callate' o algo así. Entonces a partir de ahí, ella dijo ‘me muerdo la boca’ antes de hablar", continuó Galloni en su relato sobre el actor.





"A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez, y es la primera vez que trabajan separados en Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador", cerró Paula sobre su opinión sobre Vicuña.

La China Suárez tras separarse de Benjamín Vicuña: "Estamos en paz"

“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, dijo la madre de Magnolia y Amancio Vicuña en Polino Auténtico, a la vez que detalló: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”.

Más tarde, el periodista contó que La China Suárez se irá a Madrid para llevar adelante un proyecto laboral importante. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, señaló.

