La China Suárez tras separarse de Benjamín Vicuña: "Estamos en paz"

La China Suárez habló tras el anuncio de Benjamín Vicuña, que anunciaba el final de su relación. Marcelo Polino contó en su programa radial que habló con la actriz y ésta confesó que la publicación del actor la tomó por sorpresa.

“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, dijo la madre de Magnolia y Amancio Vicuña en Polino Auténtico, a la vez que detalló: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”.

Más tarde, el periodista contó que La China Suárez se irá a Madrid para llevar adelante un proyecto laboral importante. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, señaló.

Benjamín Vicuña, separado de la China Suárez: sus amigos revelan cómo se encuentra el actor

Benjamín Vicuña confirmó la separación de la China Suárez con un escueto y simple mensaje en su cuenta de Instagram. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", comenzó diciendo el actor chileno haciendo alusión a Magnolia y Amancio Vicuña.

En medio de las repercusiones, Débora D’Amato reveló nueva información sobre la ruptura. De acuerdo a las fuentes de la periodista "esta separación no sorprende tanto a los allegados" de la pareja.

El informante sería una persona de extrema confianza de Vicuña y Suárez y la panelista de A la tarde agregó que "su gente más directa, que vio a Benjamín, dice que él está absolutamente destrozado".

"Y otros dicen '¿cómo es que está destrozado si es él el que lo anunció?' La realidad es que la que pidió la separación en este momento es ella, por varias cuestiones. La primera tiene que ver con la incompatibilidad de carácteres. Ellos tuvieron varias separaciones", sostuvo D'Amato.

"Inclusive, la llegada de Amancio fue en el medio de una separación, limaron asperezas, porque amor hay. Sin embargo, para muchos es tomar de su propia medicina. Y no hablo de terceros en la pareja", continuó la panelista

De acuerdo a sus fuentes, la ruptura habría sido por un desgaste de la pareja. "Ella no tiene la prolijidad que él pretende en el día a día. Tiene que ver con lo cotidiano, con la organización, con la familia tradicional. Ella es un desbole y él es muy estructurado".