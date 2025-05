El descargo de Javier Naselli tras la viralización del video con Vicky Xipolitakis: "Está todo armado"

En las últimas horas, se dio a conocer un video en el que se muestra un encuentro que mantuvieron Vicky Xipolitakis y Javier Naselli en el marco de la revinculación del empresario con su hijo, Salvador. La expareja terminó su relación en 2019 y desde entonces se enfrentaron judicialmente en diversas ocasiones, con denuncias cruzadas.

Tras estas instancias, se había llegado a un acuerdo para realizar una revinculación de padre e hijo; sin embargo, esto también habría generado conflictos entre ellos. Ahora, se dio a conocer esta grabación que dataría de julio del 2024 y pone en el ojo de la tormenta a Naselli, quien ya había sido denunciado por violencia por parte de Xipolitakis.

La palabra de Javier Naselli por el video con Vicky Xipolitakis

En las imágenes de la grabación se puede ver con claridad como Javier Naselli y Vicky Xipolitakis mantienen una discusión que culmina con agresiones físicas y se ve la intervención de un menor, que sería Salvador. Ante esta difusión, el empresario decidió dar su versión detrás de este violento momento.

“Me sorprende todo esto, está todo armado, en el sentido de que lo sacó ahora, un año después, para hacerse autopromoción, autopublicidad, no sé con qué objetivo. Obviamente, es un video que sacó ella del edificio de sus padres”, expresó Javier Naselli en diálogo con Fernanda Iglesia, quien transmitió los mensajes de audio en Puro Show (eltrece).

En este sentido, el empresario detallo que la situación se desarrolló cuando él quería retirarse del lugar y Vicky no lo habría dejado irse. “Básicamente se creó una situación muy mala. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta de que ella nos estaba grabando todo”, indicó. “Había dejado el teléfono y nos estaba grabando, entonces yo me enojé y le dije, ‘¿Cómo va a estar grabando la conversación privada?’ Me quise ir, mi hijo se pone a pegarme patadas como se ve ahí, yo no hago nada más”, afirmó.

Asimismo, Naselli indico que no es cierto que tuvo un revés judicial en la causa de violencia de género que le inició su expareja, Xipolitakis, sino que, por lo contrario, ganó ese juicio. “No sé a qué se debe todo esto, ella fue la que sacó estos videos a la luz porque son del edificio de la casa de los padres. Tiene ganas de seguir armando líos y lo peor es que todo esto pone a mi hijo en el medio porque todo esto le hace mal a mi hijo”, cerró.

Por su parte, por el momento, Vicky Xipolitakis aún no se pronunció al respecto. Lo cierto es que la expareja tuvo diversos enfrentamientos mediáticos desde el 2019, cuando terminaron su relación.