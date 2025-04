La escandalosa revinculación de Mauro Icardi y sus hijas desató otra guerra judicial, debido a que el futbolista no cumplió con los pedidos de la Justicia. Ante esto, Wanda Nara apuntó contra el accionar de su expareja y aseguró que se encontraba decepcionada por lo ocurrido. Sin embargo, esto no gustó a la contraparte. En Mujeres Argentinas, Elba Marcovecchio, la abogada de Icardi, se pronunció sobre el expediente y mostró detalles que contradicen con la versión de la modelo.

Elba Marcovecchio, Wanda Nara, Mauro Icardi

Wandagate: Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara y su versión de los hechos

El pasado fin de semana, Mauro Icardi se reunió por primera vez después de muchos meses con sus hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, lejos de acatar las reglas de la Justicia, realizó una reunión familiar con la China Suárez, los niños y otras 15 personas más. Esto provocó que diversos medios de comunicación y Wanda Nara se pronunciaran al respecto, dando detalles del supuesto día. Sin embargo, en las últimas horas, Elba Marcovecchio salió a defender al futbolista y aseguró que la modelo había lanzado mentiras al respecto.

Wanda Nara, Mauro Icardi

En Mujeres Argentinas, la letrada apuntó contra la versión que dio Wanda Nara sobre que había pedido la revinculación de Icardi con sus hijas mujeres, y los otros hijos de la modelo. "Hay cosas que se dicen en la tele y no suceden en el expediente. Allí, la mamá jamás pidió la revinculación con los nenes. Jamás. Como tampoco lo de los perritos de Turquía. No hay un sólo pedido de eso", sentenció. De esta manera, expresó que él había hecho muchas cosas por los menores en estos dos años, y que no había necesitado de las redes sociales para demostrarlo.

Wanda Nara, Mauro Icardi

Por otro lado, aclaró el rumor de que él había dejado plantada a sus hijas en un acto escolar. Según se dijo en diversos medios, las niñas tenían un día familiar en el colegio, y el futbolista llegó más tarde de lo planeado. Marcovecchio explicó que no había sido así, y que él las estaba esperando fuera del instituto, sin saber del evento en el interior. "Yo estaba on line con Mauro el día que iba a retirarlas, que era el del acto, y estaba mucho antes del horario en la puerta del colegio. No fue un chofer como se dijo, fue él y hubiera entrado sin problemas de haber sabido", cerró la letrada.

Los usuarios en redes sociales comenzaron a comentar al respecto, y volvieron a dividirse las opiniones entre las dos partes. Por el momento, Mauro Icardi no se pronunció públicamente, pero ya es sabido que tiene prohibido volver a verlas a pesar de su defensa. En Puro Show, mostraron un supuesto documento oficial del Ministerio Público Tutelar, en el que se dispone la suspensión de la revinculación entre el futbolista y sus hijas, para "resguardar el interés de las niñas".

A.E