Descubren a Leo Alturria con otra mujer: qué dijo Lizy Tagliani sobre este romance

La separación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria sigue generando polémicas después de algunos rumores a su alrededor.

Tras el último descargo de la conductora, apareció una posible nueva figura en este culebrón. Se trata de Antonella, una mujer que dice estar cerca de Alturria y conociéndose con él.

Ante esta posibilidad, Lizy Tagliani fue consultada por Intrusos sobre este rumor y vivió un momento incómodo cuando quisieron consultarle en Intrusos sobre este amorío de su ex y salió corriendo de un móvil.

Luego, cuando estuvo más tranquila, Lizy habló con Marcela Tauro y contó cómo atraviesa este momento. “Fue una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia”, dijo en Intrusos.

“Además, hace un tiempito que estamos hablando, que nos vemos. Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita relinda, donde nos dijimos cosas muy lindas y donde estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos", disparó.

Luego, Lizy confesó cómo se siente tras este rumor que fue negado por Leo Alturria. “Yo me siento muy sola. Entonces cuando me dijeron eso, casi me muero. No podía creer lo que me estaba pasando, pero además quiero decir que yo no tengo nada que ver esto. Esto es una historia de él”, tiró.