El 2023 trajo con él parejas nuevas, tales como Kendall Jenner y Bad Bunny, Aitana y Sebastián Yatra, ahora es el turno de Harry Styles y Emily Ratajkowski.

Cabe recordar, que unos meses atrás el icónico cantante se encontraba en pareja con Olivia Wilde, directora y actriz. Luego de dos años de relación, decidieron ponerle fin a su historia de amor en noviembre del año pasado, ya que Harry se encontraba muy enfocado en su gira y ella en sus compromisos laborales.

Harry Styles y Olivia Wilde

En este contexto, la supermodelo Emily, se encontraba en la misma situación, tras separarse de su marido, Sebastian Bear-McClard, a causa de las múltiples infidelidades por parte del actor y con quién tiene un hijo en común.

Emily Ratajkowski

Durante varios meses, Ratajkowski fue vinculada sentimentalmente con Pete Davinson y el comediante Eric Andre, estos romances no dieron frutos, por lo que la modelo en su en su podcast “High Low With EmRata” apuntó contra sus ex parejas: “Siento que atraigo a los peores hombres’’, expresó.

Lo cierto es que Harry y Emily se encuentran solteros y en las imágenes que se volvieron virales, se los ve muy acaramelados, agarros de la mano y a los besos, sin la intención de soltarse, dejando en claro que se gustan y que la atracción entre ellos es evidente.

Ahora queda por esperar, si la ‘’nueva pareja’’ continuará o si quedará en un romance efímero, aunque cabe recordar, que, en 2014 durante una entrevista, el cantante confesó tener de platónica a Emily Rata.

D.M.S