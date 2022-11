Desde Shakira, JLo, Ricky Martin y David Bisbal, las mejores canciones de los últimos Mundiales

Cada cuatro años el planeta entero se une en una sola fiesta cultural alrededor del fútbol para celebrar La Copa del Mundo, el encuentro deportivo más grande que existe en su categoría. Como no hay festejo sin música, la FIFA convoca a varios artistas para que compongan uno o varios temas oficiales que representen esta importante fecha cultural.

Celebridades y muy reconocidos artistas han acudido a este llamado y han dejado toda su creatividad para regalarle al mundo canciones mundialistas que han quedado en la memoria y el corazón de todo el público aficionado o no, al fútbol.

Hayya Yayya (Mejor Juntos).

Este año, la sede de La Copa del Mundo es en Qatar, de donde se conoció el tema oficial Hayya Yayya (Mejor Juntos) de los artistas Aisha, Davido y Trinidad Cardona.

Como sabemos que la música mueve al mundo, y es, sin temor a duda, el lenguaje universal, te armamos una playlist mundialista con los temas más exitosos en YouTube, para que te pongas a tono con las canciones de los Mundiales que más resuenan.

La la la, Shakira.

Esta playlist mundialista la iniciamos con la histórica canción La Copa de la Vida o en en inglés The Cup of Life cantada por Ricky Martin. El tema representa el Mundial de Francia de 1998. Como detalle importante a resaltar, este tema fue compuesto y escrito por Ian Blake, Desmond Child y Robi Draco Rosa, Luis Gómez-Escolar.

La Copa de la Vida fue declarada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, como un tesoro nacional para la posteridad, lo que la hace merecedora de esta apertura.

En la lista tenemos a la compositora, cantante y bailarina colombiana, Shakira. La artista internacional es declarada la reina de los mundiales, pues es la única que de manera consecutiva ha participado en tres mundiales seguidos y se aproxima a su cuarta participación.

Shakira.

La primera canción que Shakira sumó a un Mundial de Fútbol, fue Hips don´t lie - Las caderas no mienten. Si bien nunca fue un tema mundialista oficial, si fue la canción con la que la artista cerró el Mundial de Alemania 2006 y de ahí en más no para.

Para el Mundial Sudáfrica 2010, Shakira fue la autora de una de las canciones oficiales de la fecha mundialista con el tema Waka Waka (This time for Africa) - Esto es África, en castellano. Es ese mundial, la compositora barranquillera conoció a Gerard Piqué, donde se enamoraron. Una vez más, para el Mundial de Brasil 2014, Shakira presentó La La La, como canción oficial, y que aún suena como el primer día.

La canción La la la tiene una versión original con una letra 100% diferente, pero con el mismo nombre y música, dedicada a los ojos azules de Gerard Piqué. En la versión en castellano e inglés para el Mundial de Brasil, la melodía original se mantuvo.

Otra de las canciones de los Mundiales es Waving Flag del cantante somalí K'naan y el artista español David Bisbal. Este tema, junto al de Shakira, sonaron a la par cuando España se coronó campeona del mundo.

We are One (Ole Ola), este tema es cantado por JLo, Pitbull y la cantante brasilera Claudia Leitte. La canción oficial del Mundial del 2014 fue uno de los más escuchados en los mundiales y aún sigue sumando views.

El 2018, para el Mundial de Rusia, Nicky Jam se juntó con el actor Will Smith y la cantante Era Istrefi y crearon Live It Up. Este tema no es de los más recordados, pero, sí es de los más recientes y populares en la historia de las canciones oficiales del La Copa del Mundo.

Ese mismo año, Jason Derulo y Maluma sacaron el tema Colors, como otro de los temas oficiales de la Copa FIFA del Mundo.

Anthem de Vangelis es el tema oficial de La Copa del Mundo en el Mundial de Korea, Japón 2022. Es una de las canciones a tener en cuenta en esta playlist mundialista, ya que es una de los temas que más se diferencia de entre los más recientes, por no tener letra y por contar con varias versiones remixadas.

En el Mundial de Alemania 2006, el tema oficial en inglés fue Celebrate the Day. En alemán se llamó Zeit, dass sich was dreht del artista aleman Herbert Grönemeyer.

La playlist oficial de la FIFA con temas dorados de los Mundiales

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, (FIFA), publicó en Spotify un listado con 30 canciones que reúne los años dorados de todos los mundiales de la historia, desde 1930 al 2022. "Sintoniza y revive la emoción de los años dorados de la Copa Mundial de la FIFA con nuestra playlist de reproducción semanal, que celebra los sonidos del torneo".

Spotify FIFA Sound.

Para los fans y que quieran escuchar muchos más temas oficiales de La Copa del Mundo, podrán hacerlo en el perfil de Spotify FIFA Sound, el cual, cada semana tendrá una renovación de los temas. Incluye los éxitos de Shakira, Pitbull, Ricky Martin, Nicky Jam y el actual, para el Mundial de Qatar 2022, Hayya Yayya.