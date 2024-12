Soledad Pastorutti vive días difíciles en su vida personal. Este 16 de diciembre de 2024 murió su abuela materna Valeria Zacchino marcando, de este modo, un fin de año de hondo pesar para la cantante y su entorno familiar. Quienes siguen la carrera profesional de La Sole saben bien de la importancia que tuvo para ella su abuela en cuanto a sus progresos en el mundo de la música. La abuela Valeria fue un apoyo incondicional que Soledad pudo agradecer permanentemente, tanto en privado como también públicamente.

¿Cómo despidió Soledad Pastorutti a su abuela en las redes?

La cantante compartió con sus seguidores varias fotos en donde aparece su abuela Valeria en distintas situaciones de la vida familiar. Se la puede ver, por ejemplo, sosteniendo en brazos a La Sole siendo bebé, besando a sus nietos, riendo, tomando mate y hasta exhibiendo con orgullo una fuente con unas tentadoras pastas hecha por ella misma para agasajar a sus seres queridos. Las imágenes de alegría y felicidad en familia se complementan y contraponen con el desgarrador mensaje de despedida que la cantante compartió en Instagram recibiendo, a su vez, innumerables muestras de cariño, de acompañamiento y de apoyo por parte de sus seguidores.

“En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, qué rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida, como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos” comenzó diciendo Soledad. Y agregó: “Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en más serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito”.

La abuela Valeria apoyó incondicionalmente a su nieta

Soledad Pastorutti tuvo la posibilidad de expresar públicamente en reiteradas oportunidades su profundo amor por sus dos abuelas, Elvira Pastorutti y Valeria Zacchino. Por ejemplo, en 2008 las llevó al programa de Susana Giménez para homenajearlas y agradecerles todo lo que ambas le dieron tanto en su vida personal como en su carrera profesional.

La Sole le dedicó una canción a su abuela Valeria

A fines de 2019 la cantante le hizo una canción, Se casó Valeria, a su abuela materna y en 2022, cuando cumplió 90 años, La Sole le dedicó unas hermosas e inolvidables palabras durante un recital donde la calificó como la mujer más valiente y hermosa. Y es que, para Soledad, su abuela fue su compañera de emociones, la que nunca permitió echarse para atrás en ninguna situación de la vida y la que siempre la alentó a seguir adelante.

“Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo, ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda, no hay domingos de pastas” continuó Soledad en su mensaje de despedida. Finalmente, la cantante le agradeció a la vida el haber tenido una abuela así y cerró: “Voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz”.