Soledad Pastorutti es uno de los nombres dentro de la lista armada por Telefe para conducir La Peña de Morfi, luego de que el escándalo de Jey Mammón y las denuncias de Lucas Benvenuto hayan conocido la luz del ojo público. De todas maneras, parece ser que la artista y el canal no pudieron llegar a un acuerdo.

El carisma y la cultura de La Sole fue lo que cautivó a Telefe para ofrecerle la conducción de este programa tan apreciado por las familias que se emite los domingos al mediodía. Sumado a eso, Soledad Pastorutti ya estaba asociada con el canal, al actuar como jurado de La Voz en otras ocasiones. Es por eso que las conversaciones parecían encaminadas para llegar a un resultado fructífero, sin embargo, no pudo ser así.

Soledad Pastorutti.

Según informó Soledad Pastorutti, las negociaciones parecían atractivas pero un factor muy importante afectó la posibilidad de concretarse: la distancia. Es que la cantante no vive muy cerca de los estudios de Telefe, por lo que su participación todos los domingos no podría estar asegurada. “Yo no me puedo cerrar a eso. Tengo muchos trabajos y mi agenda es compleja”, comentó.

La tajante decisión de Telefe sobre el futuro de La Peña de Morfi

Desde la desvinculación de Jey Mammón del programa, quien asumió el rol de conductor tras el fallecimiento del querido Gerardo Rozín, el canal ha estado en una constante lucha por encontrar el personaje adecuado para ocupar un lugar tan importante en la programación de los domingos.

Jey Mammón en La Peña de Morfi.

Actualmente, Georgina Barbarossa se encuentra al mando de La Peña de Morfi junto a Jésica Cirio y, si bien se trataba de una conducción temporal hasta que encuentren al reemplazo definitivo, recientemente se conoció la decisión que tomó Telefe al respecto.

“La Peña de Morfi llegará a su fin en diciembre. Hasta ese entonces, en la conducción seguirá Georgina Barbarossa con la co-conducción de Cirio. Pero en diciembre termina todo”, comunicó Mariana Brey en Socios del Espectáculo, revelando que el ciclo de Telefe llegará a su fin, tras sus fallidos intentos de lograr que Soledad Pastorutti tome el mando.

H.O