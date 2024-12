Las desgarradoras palabras de Cata De Elía tras la pérdida de una de sus gemelas: "No habrá consuelo nunca"

En las últimas horas, Cata De Elía dio a conocer el doloroso momento que atraviesa al perder a una de sus hijas gemelas. La periodista transita su quinto mes de embarazo y mediante las redes sociales, con palabras de amor y dolor , despidió a Margarita, al mismo tiempo que rememoró estos meses en la que sintió como crecía dentro de ella.

La carta de despedida de Cata De Elía

En octubre pasado, Cata De Elía anunció al aire que se convertiría en madre por primera vez con un embarazo gemelar. Desde entonces, la periodista habló en varias ocasiones sobre esta nueva etapa que atraviesa. Pero el jueves por la tarde compartió una dolorosa carta en su cuenta de Instagram, en donde entre recuerdos e información reveló perdió a Margarita, una de las bebés.

"Perdí a Margarita, una de mis dos bebitas, y desde entonces todo quedó suspendido, como en blanco y negro. Hija, que solo conociste mi vientre, mi voz, mis risas, mis llantos, mis nervios, mis miedos, mis alegrías, mis ansiedades, la voz de tu padre, los ladridos de los perros y el cuerpo y el calor de tu hermana, hoy me toca despedirte", introdujo en su desgarrada publicación que conmocionó a muchos.

En esta línea, trasmitió el gran amor que siente por la bebé, recordando los instantes que compartieron con mimos en la panza, charlas y canciones que escucharon, desde que supo que estaba creciendo en su vientre. "Hija amada, ojalá hayas entendido que, desde que te concebí, lo más importante de mi vida fue darte la mejor vida posible ahí adentro, en mi vientre", indicó y detalló que sus rezos estaban destinados a pedir que crezca y naza sana. "Festejé como un gol cada ecografía en la que todo estaba bien", aseguró.



Cata De Elía puso en palabras lo que hoy siente y que, aseguró, que sentirá por el resto de sus días: "No estaba preparada para este golpe. ¿Quién lo está? ¿A quién se le ocurre semejante crueldad? No hay nada que pueda consolarme. No habrá consuelo nunca. Quiero gritarlo, para que nadie intente hacerlo. No quiero que nadie me pregunte, que nadie me diga nada. Es imposible. La vida me separa de vos y ahora solo pienso en cómo se vive con semejante ausencia. Si hubiera podido, habría cambiado mi vida sana en este mundo por dártela a vos".

La tristeza que atraviesa la periodista quedó plasmado en esta publicación, en la que abrió su corazón y dio la noticia que nunca hubiese querido publicar. "Siempre me vas a faltar, vos, Margarita, mi otra gemela", finalizó. De inmediato, la joven recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores, también el posteo fue un lugar donde algunas madres contaron su experiencia ante una situación similar, y le brindaron cariño a Catalina.