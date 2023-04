Cecilia Caramelito Carrizo y Damián Giorgiutti le pusieron fin a su matrimonio. Después de 25 años juntos y con dos hijos adolescentes, Lorenzo y Benito, el le planteó a la actriz separarse. Ella no lo esperaba y fue un duro golpe: "Lo amé mucho y me dolió mucho separarme de él, pero respeto y entiendo que puede ser lo mejor", reconoció Caramelito al hablar del tema con Infobae.

La ex panelista de “A la tarde”, dijo: "A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento".

Cecilia Caramelito Carrizo y Damián Giorgiutti

Antes de finalizar, agregó: "Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas".

Caramelito tiene las puertas de su corazón para volver a enamorarse

A pesar de estar atravesando el duelo de un corazón roto, Caramelito enfatizó cuánto necesita el amor de un compañero a su lado, y comentó: "Siento que el amor de pareja es único, me completa, me estimula, me divierte, me hace feliz. Que el universo disponga cómo seguirá mi vida".

"Yo estoy dispuesta a dar lo mejor de mí, como lo hice siempre", comentó la actriz quien está dispuesta a darle una oportunidad al amor.

