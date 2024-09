Pampita sorprendió a sus seguidores con un increíble look que adelanta lo que será tendencia en el verano de 2025. En medio de los rumores de separación con Roberto García Moritán, la modelo ha optado por mantenerse en silencio y utilizar sus redes sociales para mostrar sus elegantes atuendos.

Veraniego y elegante: el increíble look de Pampita que marca tendencia

En una semana llena de especulaciones para Carolina, decidió mantener un perfil bajo y no salir a aclarar los rumores que sugieren una posible separación del legislador porteño y padre de Anita, la hija que tienen en común. Sin embargo, Pampita no pudo evitar desmentir un supuesto "like" que, según las redes, habría dado en contra de su esposo.

Pampita

“El Ejército de LAM” se encargó de viralizar esta supuesta interacción, y Pampita rápidamente lo negó respondiendo en una publicación de X del programa conducido por Ángel De Brito: "No puse ningún like", aclaró la modelo.

El look que eligió Pampita es muy veraniego y elegante. Lució un conjunto de traje de baño negro de dos piezas, compuesto por un top tipo bandeau y una parte inferior de tiro alto. Encima, llevó una túnica o vestido transparente de malla con detalles brillantes que le agrega un toque glamuroso al outfit playero. La prenda transparente cubre los brazos y llega hasta las rodillas, dándole un aire sofisticado y moderno, marcando sin duda la tendencia para el verano 2025.