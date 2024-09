Pampita se encuentra atravesando un difícil momento con su esposo Roberto García Moritán, rodeados de rumores de separación y de una posible tercera en discordia. Pero la modelo no se deja opacar y sigue manteniéndose activa con sus seguidores en Instagram; este domingo 22 de septiembre de 2024 subió una historia con un look impecable.

Pampita

El sorprendente look de Pampita que marcó tendencia

En las historias que la modelo subió a su Instagram se la puede apreciar modelando para una marca de ropa, estaba luciendo un vestido ceñido al cuerpo, con un patrón de líneas horizontales con dos telas distintas: una en color negro mientras que la otra poseía trasparencias y era de color nude.

Pampita

El diseño del vestido crea un efecto interesante ya que al ver la combinación de la superposición de las dos telas, logrando conseguir un look con aire audaz y bien estructurado. En la parte superior del vestido se pueden apreciar unas hombreras bien marcadas y mangas largas que continúan el patrón de las líneas del cuerpo.

A este look le agregó unos zapatos de taco alto con tiras negras que logran completar el estilo elegante y muy sofisticado del vestido. Con un peinado sencillo, cuenta con una coleta baja, logrando así que el protagonismo se centre más en el atuendo que en los accesorios o en Pampita.

Los rumores de separación de Pampita y Roberto García Moritán

Desde el fin de semana pasado que Pampita y Roberto García Moritán se volvieron tendencia por una posible separación. A pesar de que en un principio ninguno de los dos salió a hablar en los medios, los detalles fueron apareciendo de la mano de Yanina Latorre quién reveló la interna que atravesaría la pareja.

Pampita y Roberto García Mortián

“Me dicen que hay una tercera en discordia y que viene por el lado de la Legislatura”, comentó Ángel de Brito en su programa. “Ojalá que no, pero sabés dónde me genera más sospechas, es que no hablan”, comentó Yanina Latorre. A pesar de todo este casi al final de LAM, la polémica panelista agregó otro detalle.

Pampita y Roberto García Moritán

“Pampita está separada. Ella se está por ir de viaje en octubre y noviembre, a Tailandia y México. Ella se cansó. Se hartó. No hay una tercera persona, pero él está muy en su rol político y no genera un peso. Ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y se casó, porque le pareció un dulce, pero después se dio cuenta de que es un nabo”, cerró Yanina Latorre.

A pesar de los rumores, la modelo se mantuvo activa en sus redes sociales, pero sin emitir algún comentario. El miércoles pasado Pampita subió una historia donde se la ve junto a Ana García Moritán y varias amigas de ella junto a sus hijas. “Tarde de chicas”, escribió la modelo.

VDV