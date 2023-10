Diego Leuco y Sofía Martínez se encuentra en el foco de todas las cámaras luego de haber confirmado su separación a LAM. La ausencia de la periodista en redes por el día de cumpleaños del periodista llamó mucho la atención y debieron salir a aclarar la situación. Ambos se conocieron por su profesión y fueron las figuras de Qatar 2022.

Así fue la historia de amor de Diego Leuco y Sofía Martínez

Sofía y Diego eran una de las parejas más admiradas en el mundo del periodismo, ya que ambos realizan trabajos muy parecidos y se cruzaron durante la cobertura del Mundial Qatar 2022 a casi un año de haber comenzado su romance. Ambos siempre compartieron mutuamente sus trabajos para apoyarse.

Sin embargo, el amor llegó a su fin y debieron confirmar su ruptura en LAM a partir de los rumores que comenzaron a correr en las redes sociales. Si bien no dieron muchos detalles, señalaron que ya no viven juntos y Martínez no lo saludó a Leuco por su cumpleaños algunos días atrás.

Se conocieron gracias a su profesión y comenzaron siendo buenos colegas. Diego señaló en una entrevista que admiraba mucho su trabajo dentro del campo deportivo, ya que no es un ambiente donde las mujeres tienen mucha presencia. “Yo ya la conocía y me gustaba mucho su laburo; habíamos hablado por los Juegos Olímpicos, que ella cubría, y la saqué por teléfono en la radio, como una nota más”, explicó el morocho sobre cómo se conocieron.

“Hoy del periodismo deportivo siento que es la gran aparición del último año, la gran revelación, ella tiene una manera muy propia de contar las cosas, está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo”, continuó sobre el primer flechazo que sintió con Sofía.

Poco a poco, se fueron conociendo más y no blanquearon su relación en redes sociales hasta un año después, ya que querían mantener su privacidad y no alterar a sus seguidores. La noticia de la ruptura entristeció a muchos y, por el momento, ni Sofía Martínez ni Diego Leuco mostraron interés en hablar del tema.