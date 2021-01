Diego Maradona: aparecen dos misteriosas cajas fuertes en Dubai

Cuando se cumplen dos meses de la muerte de Diego Maradona, su patrimonio sigue siendo objeto de misterio. Ahora, aparecieron dos cajas fuertes en Dubai cuyo interior está repleto de invaluables tesoros que sólo "El Diez" conocía.

A pesar de que los bienes que poseía en los Emiratos Árabes, país donde residió durante 2013 y 2018, llegaron a Argentina hace poco estas dos cajas fuertes no tienen destino asignado y sólo Diego sabe qué contienen. “Son cosas que Diego guardó y sólo él sabía qué guardó. Pueden ser dirhams (la moneda emiratí), relojes, dólares o nada. A las cajas las metieron ahí y no las abrieron nunca más en estos más de dos años”, informaron a Infobae personas allegadas al ex futbolista.

Al parecer, era una costumbre que Maradona guardara sus objetos más preciados en baúles y, en otras oportunidades, llegó a usar cajas de cartón para esconder relojes, joyas y dinero.

Tal como informaron en Infobae, en su casa en el barrio privado Campos de Roca tenía también una enorme caja en la que se incluía, entre otras cosas, un anillo de 300 mil dólares que le regalaron cuando asumió como "presidente del fútbol" en Dínamo Brest.