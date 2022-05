La cita fue el pasado 25 de mayo en el teatro Gran Rex. Alrededor de 3.200 personas llegaron hasta la calle Corrientes para ver, luego de más de dos años a Diego Torres. El cantante deleitó a sus fans con una lista muy variada de temas y paseó a sus fanáticos por distintos y muy variados géneros musicales.

En el marco de la presentación de su disco “Atlántico a pie”, Diego Torres volvió a pisar un escenario. Su fiel público lo recibió a él y a su banda, con aplausos y cantando todas sus canciones, incluyendo las nuevas.

PH: Cintia Luna | Diego Torres volvió a los escenarios: “Fue una carrera con obstáculos hasta llegar a ustedes”.

“Que bueno volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Creo que ustedes y nosotros esperábamos este momento, ese choque de energías, en un momento complicado del mundo, donde todo se detuvo, donde todo paró, las fronteras se cerraron, dejamos de viajar. Fue un cambio muy drástico de vida y las canciones significaron como un puente para poder conectarnos entre nosotros”, comenzó diciendo Diego Torres.

Para el cantante este fue un momento muy emotivo que esperó y soñó a lo largo de estos años de pandemia: “Quiero darle la bienvenida a todos de nuevo, a todos aquellos que pasaron momentos difíciles, que perdieron familia, seres queridos, que se les ha complicado en el trabajo, en estos años difíciles que venimos atravesando. Espero que las canciones, como siempre me escriben, sirvan para acompañar esos momentos que a veces no son buenos, son malos y las canciones son como una compañía, un respiro, un bálsamo, que ayuda y que sirve, a ustedes y a mí también”.

PH: Cintia Luna | Diego Torres volvió a los escenarios: “Fue una carrera con obstáculos hasta llegar a ustedes”.

“No puedo creer que estemos acá de nuevo. Es increíble, he tenido un tiempo muy accidentado”, explicó Diego Torres. Semanas antes de que se llegara la primera fecha, el cantante contó que mientras iba entrenando en su bicicleta, un hombre en un auto se lo llevó puesto y le ocasionó una fractura de costilla. “Una cosa increíble porque yo venía con mi casco terminando un circuito hermoso de casi 50 kilómetros y de un momento para otro ocurre todo y quedo aturdido”, explicó el artista.

“Lo primero que pensé fue en los conciertos. Justo ahora me vino a pasar esto, por suerte tenía una semana para recuperarme. Luego, cuando vengo acá (Buenos Aires), me agarra el Covid. Fue una carrera con obstáculos hasta llegar a ustedes. ¡Por favor, déjenme llegar, decía!”, comentó entre risas el cantautor.

PH: Guido Adler | Diego Torres volvió a los escenarios: “Fue una carrera con obstáculos hasta llegar a ustedes”.

El recital comenzó muy puntual y lo abrió con el tema “Sueños”, seguido por “Que no me pierda”. También disfrutaron de éxitos como “Usted”, “La última noche”, Penélope, “Sé que ya no volveras”, “Dónde van”, el clásico "Estamos juntos" y el infaltable, “Color Esperanza”.

“Abróchense los cinturones porque hoy vamos a viajar por muchos géneros, por muchos países, como lo venimos haciendo por muchos años, eso es lo lindo de sentir la libertad en la música. Cuando empecé nunca me imaginé que el horizonte se iba a poner tan amplio y que la vida me iba a hacer vivir tantas aventuras, tantas experiencias, que me iba a llevar a conocer tantos lugares y culturas, para así transitar otros géneros”, comentó Diego.

En esta oportunidad Diego Torres estuvo con tres invitados en diferentes momentos del show. El primero fue Manuel Wirzt, seguido por la guitarriasta Doble Valentina y cerró la noche con su sobrino, Benja Torres. “Gracias Manuel Wirzt Doble Valentina y Benja Torres que vinieron a sumar su arte. A Yada por trabajar conmigo en estas versiones, a toda mi querida banda de músicos, y a

Una de las sorpresas de la noche fue el show de tango que dieron dos bailarines que acompañaron al cantante mientras deleitaba a su público con el tema de Carlos Gardel, “Volver”.

De su nuevo disco de estudio, estrenado hace un año, Diego Torres llevó al escenario temas como “Este Corazón”, “Amanece”, “Atlántico a pie”, “El Rinconcito”, “Veneno”, “Para sentirme libre” y "Un poquito tuyo", entre otros más.

PH: Chule Valerga | Diego Torres volvió a los escenarios: “Fue una carrera con obstáculos hasta llegar a ustedes”.

La cita con su público volvió a ser posible y Diego Torres se mostró muy emocionado de poder cumplir luego de varios obstáculos antes de su gran reencuentro. El cantante y su multicultural banda, integrada por músicos de Rosario, Mar Del Plata, Santiago del Estero y hasta Cuba, le dieron una noche mágica a sus fanáticos.

PH: Guido Adler | Diego Torres volvió a los escenarios: “Fue una carrera con obstáculos hasta llegar a ustedes”.

“Gracias a todos por estar acá, a los que viajaron. Sé que algunos tuvieron que cambiar las fechas y los horarios para poder estar acá, otros que no pudieron estar, pero se valora el esfuerzo. ¡Gracias a todos!”, con estas palabras cerró Diego Torres su primer gran recital de este 2022, luego de recibir los regalos que varios de sus fanáticos de llevaron hasta el escenario.