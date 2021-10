El rumor comenzó a circular ayer a la noche mediante los periodistas dedicados a policiales según Ángel de Brito informó hoy en "Los Ángeles a la Mañana". El dato era que había fallecido Karina Jelinek quien se encuentra viviendo en Nordelta en la Argentina luego de estar por un tiempo en los Estados Unidos. Sorprendido por la noticia, el conductor se comunicó con la modelo quien llevó tranquilidad.

"Hoy a la mañana me llegó el rumor de que había muerto Karina Jelinek y yo no lo podía creer y le escribí a primera hora y estuvo un tiempo sin contestar y me asusté. Mas tarde me respondió: "Hola amore" y ahí me quedé tranquilo. Muy de ella esa respuesta.

"El rumor corrió entre los periodistas policiales. Ella me dijo que lo había escuchado pero que estaba lo más bien. No sabemos de dónde salió. Karina me dijo que por qué inventan una noticia con tanta maldad y que hace mucho daño", contó Ángel y enseguida comentó la frase final de la modelo por medio de WhatsApp, "No comprendo aún lo que pasó pero les agradezco porque me alargaron la vida", concluyó.

Dieron por muerta a Karina Jelinek: los detalles.

Karina Jelinek contó que alquilará un vientre: "Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo"



Karina Jelinek contó que comenzó los trámites en Miami para ser madre a través de la subrogación de vientre. En comunicación con Ariel Wolman para "Nosotros a la mañana", la modelo confirmó la noticia.

"Los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños", comenzó contando. Y continuó: "Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado".

"Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quiero engordar. Personas ignorantes, comentarios tontos. Cuando no saben de mí, ni el por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de cinco hijos y están bien. No tiene nada que ver con el físico", explicó Karina, teniendo en cuenta las críticas que afronta todo el tiempo.

