Karina Jelinek contó que alquilará un vientre: "Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo"

Karina Jelinek contó que comenzó los trámites en Miami para ser madre a través de la subrogación de vientre. En comunicación con Ariel Wolman para "Nosotros a la mañana", la modelo confirmó la noticia.

"Los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños", comenzó contando. Y continuó: "Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado".

"Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quiero engordar. Personas ignorantes, comentarios tontos. Cuando no saben de mí, ni el por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de cinco hijos y están bien. No tiene nada que ver con el físico", explicó Karina, teniendo en cuenta las críticas que afronta todo el tiempo.

Cerca del final, remarcó: "Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber. También me gustaría adoptar, hay muchos niños que no tienen hogar, pero es difícil".

Una amiga pondrá su vientre para que Karina Jelinek sea madre

Hace un tiempo que Karina Jelinek contó sobre su deseo de ser madre y hasta comentó la posibilidad de alquilar un vientre o adoptar. Por esta razón, durante su visita a PH Podemos Hablar, la modelo fue interrogada al respecto y no dudó en brindar detalles sobre su decisión.

"Me gustaría alquilar un vientre, ¿por qué no? Me encantaría tener muchos chicos y seguramente ya se va a dar. Ya comencé los trámites para la subrogación de vientre", comenzó Jelinek ante la atenta mirada del conductor Andy Kusnetzoff.

Y agregó sobre su polémica decisión: "Es un proceso que estoy haciendo y me va a ayudar una amiga. Ella pondrá su vientre. Mayormente lo hacen afuera, pero acá también se puede. No llevaré adelante el embarazo por un tema personal".

Su revelación generó sorpresa en el programa, y Andy le preguntó acerca de su determinacion de no querer transitar los nueve meses de embarazo. "¿Tiene que ver con algo físico o emocional?", quiso saber el presentador. A lo que Karina respondió sin querer brindar más detalles: "Ambas cosas que, por el momento, prefiero guardármelo".