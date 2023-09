L-Gante se encuentra en libertad desde hace 20 días, después de haber pasado tres meses detenido en la DDI de Quilmes por privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas. Actualmente, el artista retomó su agenda laboral y hace poco se lo vio en la Embajada de los Estados Unidos realizando un trámite para conseguir el visado americano que le permita trabajar en dicho país.

Por otro lado, también se reunió con su familia, especialmente con su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez, que siempre se mostró apoyándolo y a días de ser liberado, festejaron el cumpleaños de la niña.

Sobre este contexto, Elián brindó una entrevista el día de ayer en Poco Correctos por ElTrece y acompañado por Jamaica, que enterneció a todos en el piso por su dulzura y simpatía. Allí habló sobre el tiempo que pasó en la cárcel, su rol de padre y cómo planea volver muy pronto a los escenarios.

L-Gante y su hija Jamaica enternecieron en Poco Correctos

“¿Qué es ser papá Elián? ¿Cómo vivís la paternidad?”, indagó Estefi Berardi, cuando la hija del cantante, que esperaba por detrás de bambalinas, quería estar con su papá y él no perdió la oportunidad, se acercó y la alzó, mientras la miraba con mucho amor: “No, re tranquilo, aprendo todos los días, ella también me enseña cosas, de mí lo que le veo es que cuando arranca a hablar no te suelta más. Pierde la vergüenza, entra en confianza y te explica todo, te habla, te cuenta”, reveló.

Acto seguido, Valenzuela empezó a contar una anécdota sobre la pequeña: “Ayer mandó al frente a uno que trabaja con nosotros. Le contó a Maxi que pinchó la camioneta y que estaba saltando sobre la rueda, imagínate si habla”, expresó, mientras se reía y los panelistas lo acompañaban y continuó: “Estando solos, nosotros dos solos, aprendo, nos entendemos, y veo cómo va creciendo, cómo aprende cada cosa”, manifestó.

Finalmente, el Chino, le realizó a L-Gante una consulta, bastante particular: “¿Sos bueno con el pañal, todo eso?’’, pero el intérprete de cumbia 420 no tuvo problema en responder: “Sí, el único problema es cuando se acuerda de la mamá, ese es mi único problema, pero después todo de 10″, concluyó, sobre su hija Jamaica.

D.M