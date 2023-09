Luego de estar detenido en la DDI de Quilmes, L-Gante intentó conseguir su visa para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, la embajada del país norteamericano decidió rechazar su pedido y el cantante de música RKT no se lo tomó de la mejor manera.

El encargado de dar más detalles sobre lo sucedido fue Juan Etchegoyen, desde su programa en Radio Mitre. “En las últimas horas L-Gante fue a la embajada de Estados Unidos para sacar la visa, hay novedades y no son buenas", comenzó el conductor.

Imagen reciente de L-Gante.

Además, el periodista reveló que la embajada canceló el pedido del artista: "Me confirman desde adentro de la embajada que Elián intentó por todos los medios una respuesta favorable, pero las autoridades del lugar le cancelaron el pedido de visa".

Por último, Etchegoyen compartió cuál fue la polémica reacción de L-Gante al escuchar que no le brindarían la visa: "Ante la negativa, me contaban que L-Gante consultó varias veces por qué no se la daban, y hasta preguntó si podía ir su abogado”.

Por qué le negaron la visa a L-Gante

Según informó el periodista, las razones de la negativa que dio la embajada de Estados Unidos tienen que ver con que acaba de estar detenido por más de tres meses, sumado a diferentes problemas judiciales anteriores que el artista ya tenía.

Ahora, L-Gante deberá esperar al menos un año para volver a insistir con el riguroso trámite, que no podrá ser modificado si el cantante intenta apuntar a una visa artística.

J.C.C