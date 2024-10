Franco Colapinto sigue avanzando en su trayectoria hacia la Fórmula 1 y, en esta ocasión, está participando en las prácticas para el Gran Premio de México, que se disputará este fin de semana. El joven de Pilar es conocido por su estilo "conquistador", algo que no pasó desapercibido para Sofi Martínez, la destacada periodista deportiva que suele cubrir la actividad de la Selección Argentina.

De hecho, el piloto ha ganado el apodo de "chamuyero" debido a sus interacciones con varias periodistas que se han vuelto virales en las redes sociales. Por eso, cuando Sofi lo entrevistó, Colapinto aprovechó la ocasión para lanzar algunos comentarios ingeniosos.

El divertido ping pon entre Sofía Martínez y Franco Colapinto

Franco Colapinto continúa ganando admiradores tanto en las pistas como fuera de ellas, y esta vez Sofi Martínez se encontró con su faceta más “chamuyera” en una conversación que tuvo varios momentos divertidos. Mientras se prepara para el Gran Premio de México, el piloto de Pilar aprovechó para hacer algunas bromas y lanzar comentarios agudos hacia la periodista, conocida por su entrevista viral a Lionel Messi.

La periodista deportiva comenzó con una especie de ping-pong en el que le preguntó al joven por su outfit y si tenía pensado hacerles algún homenaje a los mexicanos. “Hay que venir vestido normal, hace un calor para venir vestido de mariachi. Yo vengo a manejar y listo”, respondió el piloto.

Luego, Sofía le preguntó cuál es el momento que más le asusta en este deporte, pero el piloto aprovechó para cambiar de tema y derivar la conversación a la conquista. "Si, en esta entrevista", comentó Colapinto, bromeando sobre lo intimidante que le resultaba la comunicadora. Sin embargo, luego contó que "el automovilismo es, constantemente, un deporte de mucha presión" y reveló que "las largadas son de los momentos más tensos" para él.

En otro instante, Martínez preguntó: "¿Tenes muchos mensajes sin responder?", y el piloto respondió con picardía: "Sí, muchos, pero no tantos como vos", riendo. "Veamos cuántos mensajes sin responder tiene Franco Colapinto en este momento: 1175", dijo la periodista mientras revisaba el celular del deportista. Como era de esperar, este intercambio no pasó desapercibido en las redes sociales, sumando casi un nuevo capítulo a las anécdotas de Franco Colapinto con las mujeres.

Para finalizar, el joven piloto detalló su profundo deseo: "Sería un sueño estar en la Fórmula 1 en 2025, es algo difícil y que se ve complicado porque realmente no hay asientos libres, pero si no es en el 2025 va a ser en el 2026, estoy seguro de que voy a volver, estoy intentando demostrar que me merezco estar en la Fórmula 1 y que llegué para quedarme”.

Franco Colapinto y Sofi Martínez protagonizaron un divertido ping pong que revolucionó las redes sociales. El joven piloto suma una picara conquista más a su larga lista de periodistas a las cuales se les insinuó de manera coqueta.

N.L