Luego de correr sus primeras tres carreras Franco Colapinto, el piloto de Williams de Fórmula 1 le puso freno a las pistas unos días y tuvo un fin de semana en boxes en donde fue a distenderse a un restaurant en España. No estuvo solo, sino que compartió una cena junto a Cande Tinelli, Natalie Pérez y la periodista Majo Martino.

Esta última divulgó en el programa matutino de Carmen Barbieri en El Trece sobre los detalles de una velada a puro glamour en el restaurante/boliche español y sorprendió con su relato.

Qué dijo Majo Martino sobre Franco Colapinto

Luego de que se haya viralizado su foto con Franco Colapinto, sus compañeros de aire le pidieron explicaciones de lo que había pasado esa noche. A través de una videollamada con Carmen Barbieri, Majo Martino llenó de halagos al piloto oriundo de Pilar de 21 años. Contó que Colapinto se le acercó a la mesa en la que estaba la periodista junto con Cande Tinelli, Natalie Pérez y Morena López Blanco.

“El restaurante es de un argentino y abajo tiene un boliche privado. Colapinto se levanta para ir al boliche chiquitito que hay ahí, viene a la mesa y me dice, ‘yo a vos te conozco’ y me preguntó de donde. Ahí le dije que trabajo en Canal 13 con Carmen Barbieri y me dijo que sí, que me tenía de ahí porque había visto cuando dijimos que andaba en algo con Nicki Nicole. Nos quedamos charlando", agregó Majo en Mañanísima.

“La mejor onda, de verdad. Es amoroso, carismático, simpático y muy lindo. Se quedó charlando con nosotras. Me dijo que tiene 21 años, pero que dice que tiene 25 para que no se asusten. Me contó que vive solo desde los 14 años y que toda la etapa del viaje de egresados y salidas con amigos se la salteó”, agregó la periodista de actualmente 39 años quien luego terminó por definir que no estaría con él por la diferencia de edad.

A pesar de esto la estrella del automovilismo, que volverá a acelerar su calendario recién el 20 de octubre para el Grand Prix que se correrá en Austin, Franco Colapinto no se privó de hacer el circuito nocturno invitado por un reconocido relacionista púbico en Madrid y también para sacarse fotos disfrutando de la noche madrileña junto a las cuatro argentinas en las que estuvo incluida Majo Martino.