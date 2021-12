Dolor por la muerte la actriz española Verónica Forqué

El mundo del espectáculo internacional llora la muerte de Verónica Forqué a sus 66 años. La actriz fue hallada sin vida en su casa de Madrid luego de que los servicios de urgencias fueran a su casa para asistirla.

Hacía unas semanas, Forqué, quien estaba participando en la edición española de MasterChef Celebrity, había anunciado su retirada del programa asegurando que su cuerpo le estaba pidiendo parar.

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", le decía la actriz al jurado Pepe Rodríguez en la última gala en la que la veíamos retirarse con mucho dolor.



La actriz nació en Madrid en 1955 y desde pequeña manifestó sus deseos por las artes. Hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, Verónica estudió Arte Dramático, y saltó a la fama gracias a su papel de la prostituta Cristal en la película "¿Qué he hecho para merecer esto?" de Pedro Almodóvar. También brilló en "Bajarse al moro", de Fernando Colomo.



También trabajó junto a Fernando Trueba en "Sé infiel y no mires con quién" y "El año de las luces", película por la que obtuvo su primer Goya como actriz de reparto. Su carrera en la TV también fue brillante en producciones como como Ramón y Cajal (1982), El jardín de Venus (1983), Platos rotos (1988), Eva y Adán, agencia matrimonial (1990-1991) y Pepa y Pepe (1995).



