Dolores Fonzi está en el Reino Unido acompañando a su pareja, el director Santiago Mitre, en su paso por las distintas entregas de premios, gracias a su trabajo en Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

La película fue nominada a un BAFTA, en la categoría de “Mejor película de habla no inglesa” y, aunque la producción no resultó ganadora, eso no quitó que Dolores impacte en la ceremonia con el estilo que la caracteriza.

La actriz lució un diseño francés de la argentina María Gorof, que trató de un vestido negro muy pegado al cuerpo, con bordados artesanales de lentejuelas y un tul francés muy fino.

Dolores Fonzi en los BAFTA.

En cuanto a los detalles, Gorof optó por agregarle a su creación unas hombreras para resaltar la silueta de Fonzi, así como también le dio un toque muy sensual con el escote en V y una espalda descubierta. La falda del vestido fue particularmente llamativa, ya que incluyó plumas naturales negras, una de las últimas tendencias de la alta costura. A su vez, sumó un cinturón de metal mesh y un sobre con un moño muy elegante y discreto.

La actriz se mostró con un maquillaje a tono, apostando por sombras grises y cafés en los ojos. Utilizó el cabello suelto, con leves ondas, y lució unos aros color marfil.

