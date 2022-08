Dolorosas declaraciones sobre porqué Piqué prefiere a Clara Chía y no a Shakira: "Es diva y no se integra"

Luego de que la revista Hola España publicara las fotos de Gerard Piqué junto a su nueva novia, Clara Chía, en una boda, ahora se filtró el motivo por el que el jugador culé preferiría a su nueva pareja por sobre Shakira. Fue el programa Sálvame que se puso en contacto con una fuente muy cercana a la joven de 23 años que conquistó al catalán.



Laura Lago, corresponsal en Barcelona, aseguraba sobre Shakira: "Ella quiere ir a Miami. Las dos semanas cada mes que no le toquen los hijos puede ir a Miami sin ellos. Una idea de Piqué es irse el año que viene a jugar a los EE.UU. y es entonces que Shakira podrá cumplir su sueño y que sus hijos vivan en Miami. Gerard y Clara se conocieron en el bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales de 2021 y fue un flechazo. Me lo cuenta una amiga de Clara. Él quedó prendado. Ella le contó que estudia RR.PP. y Piqué le ofrece la beca en Kosmos. Ella està integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas. A él le gusta cómo se integra Clara con los amigos de Pique. Y la lleva de pareja a la boda del 20 de agosto".

Mientras tanto, Gerard Piqué y su novia enfrentan rumores de embarazo a poco de confirmar el romance.

Luego, agregó: "Fueron los primeros en abandonar la boda, a las 11 de la noche. Tenía que ir al día siguiente Donosti el domingo a jugar con el Barça. Me hablan muy bien de esta chica, que se lo pasó en grande en la boda sin Piqué que a parte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto. Ayer martes cenaron en un restaurante en Barcelona. En la Copa Davis no dará entrevistas".

Aseguran que Shakira está desilucionada porque Piqué no cumplió con el pacto de mostrarse junto a una nueva pareja a partir del año de separados.

En resumidas cuentas, desde Sálvame explicaron que Gerard Piqué prefiere a su nueva conquista porque Shakira iba de diva y no tenía buena relación con sus amigos del grupo ni con las otras mujeres de sus compañeros de equipo. Lo que omiten, es que la realidad es que la colombiana optaba por focalizarse en su carrera antes de ser señalada como "la mujer de".

Shakira está devastada porque Piqué no cumplió con el pacto

Luego que la revista Hola España publicara en su portada la foto de Gerard Piqué y Clara Chía en un casamiento, el contraste con el presente de la cantante colombiana es brutal.

Es que Shakira ha aparecido en público totalmente cabizbaja y triste junto con sus hijos en Barcelona. La artista disfrutó de un día de playa junto a Sasha y Milan pero su aspecto era de tristeza total.

Es que desde su circulo cercano aseguran que está devastada, especialmente porque con su ex habían acordado que no se mostrarían con nuevas parejas hasta que pase un año desde el día en el que hicieron oficial su ruptura.

A todo esto, se le suman los rumores que indican que Shakira se separó enamorada y que el real motivo de la decisión fue porque las infidelidades del jugador del Barcelona ya no daban para más.

Así mismo, quien habría tenido la última palabra en este final, habría sido él, porque su relación con Clara Chía se estaba volviendo cada vez más formal. Sin embargo, hay quienes dicen que previo a "formalizar" con la joven de 23 años, el goleador del Barça le habría pedido volver a su ex mujer, y esta se negó.

Es que Shakira ya estaba harta de las incontables mujeres que pasaban por el departamento de soltero del catalán y su prioridad siempre fue velar por el bienestar de los hijos que tienen en común.

En esa línea, finalmente con el papá de sus niños acordaron que lo mejor sería que prontamente los herederos puedan radicarse en Miami junto a la autora de "¿Dónde están los ladrones?".

Esta "mudanza" se alinea con el rumor que dice que Shak nunca se pudo amoldar a la vida en Catalunya ni al circulo de su ahora ex pareja.