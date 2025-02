Elba Marcovecchio no quiso dejar pasar el Día de los Enamorados, y realizó un duro posteo en memoria de Jorge Lanata. El periodista y la abogada se casaron en el abril de 2022, y se acompañaron en todos los momentos de su vida. Durante sus últimos meses, la letrada no se alejó de su lardo y, tras el fallecimiento, no pudo dejar un posteo en sus redes sociales, ya que había expresado su tristeza absoluta. Sin embargo, en momentos claves le deja un mensaje.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

El posteo de Elba Marcovecchio en el primer Día de los Enamorados sin Jorge Lanata

La relación de Elba Marcovecchio y Jorge Lanata comenzó en 2018, durante una mediación judicial. En varios medios de comunicación, aseguraron que fue amor a primera vista, y el 23 de abril del 2022 sellaron su romance y se casaron frente a sus seres queridos, en El Dok-Haras, partido de Exaltación de la Cruz. La pareja vivió buenos y malos momentos, sobre todo con la mala relación que fue creciendo entre la letrada y las hijas del periodista, Bárbara y Lola.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Sin embargo, decidieron acompañarse siempre, hasta el último día. Elba fue una de las que más comunicó sobre el estado de salud del reconocido conductor, al igual que la familia Lanata. El 30 de diciembre del 2024, Jorge Lanata se despidió, a sus 64 años, por complicaciones que venía teniendo hacía varios meses. La abogada se mostró extremadamente triste, y de vez en cuanto lo recuerda en redes sociales con un tierno posteo.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

En esta ocasión, llegó el Día de los Enamorados, y fue el primero que ella vivió sin su pareja. Por eso, decidió subir una historia a su cuenta oficial de Instagram, dándole homenaje. En la misma, colocó el emoji de un corazón roto y puso la canción “Himno al amor”, la icónica melodía de Édith Piaf. Sobre un fondo negro y con letras blancas, se pudo leer el fragmento: “Nous aurons pour nous l’éternité / Dans le bleu de toute l’immensité”. Al español, se traduce cómo: “Tendremos la eternidad para nosotros / En el azul de toda la inmensidad”.

La canción habla de un amor que trasciende el tiempo y la muerte, y Elba Marcovecchio decidió dedicárselo a su amor Jorge Lanata. Los seguidores de la letrada decidieron escribirle y mandarles mensajes de acompañamiento, tras un día dificil. Por el momento, ella continúa trabajando, sobre todo en el caso de Mauro Icardi contra Wanda Nara, defendiendo al futbolista y asegurando que él será el "ganador" de la batalla legal.

A.E