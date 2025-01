En las últimas horas, se dio a conocer que la casa de Jorge Lanata en Punta del Este está a la venta. La lujosa mansión fue bautizada como “The Old Man and The Sea” y era el refugio perfecto de verano para el reconocido periodista y Elba Marcovecchio. La pareja había sido fotografiada por la Revista CARAS en la propiedad. A 15 días del fallecimiento del conductor, el lugar tiene un valor millonario y un posible comprador.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

¿Cuál es la cifra millonaria de la casa de Jorge Lanata en Punta del Este?

Esta mañana, en A la Barbarrossa, hicieron un recorrido interno por la lujosa mansión de Jorge Lanata. La misma está ubicada en José Ignacio, el exclusivo balneario de Punta del Este, en Uruguay. Sin embargo, en las últimas horas, se supo que la propiedad está en venta. La operación está a cargo de Alejandra Covello, quien ofrece una cifra millonaria por la misma. En el lugar, el periodista había reunido todo lo necesario para poder pasar unos días de relajación junto a su esposa Elba Marcovecchio.

La lujosa mansión de Jorge Lanata

La residencia cuenta con una superficie construida de 333 metros cuadrados, distribuidos en 6 ambientes, sobre un terreno de más de 1.500 m2. El mismo cuenta con espacio exterior, interior y un sótano, con capacidad para uno o dos autos. Se distingue por su diseño y lujosas terminaciones, con los techos de los dormitorios y otras áreas de hormigón visto. Cuenta con cuatro dormitorios, incluyendo una suite principal de 8×4 metros, con vestidor y baño privado. Además, tiene elegantes espacios comunes como una recepción con baño completo y un comedor apto para reuniones sociales.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

En el exterior, dispone de un deck frontal, terrazas laterales con vistas al mar y una pileta privada. Entre las terminaciones de lujo, como pisos de parquet y muebles de diseño italiano, además de un sistema de iluminación de alta gama de origen italiano. La mansión está en una zona residencial donde la mayoría de las casas superan los US$7.000.000. Sin embargo, siendo una de las menos costosas, la inmobiliaria la ofreció al mercado por un valor de US$2.900.000, y con posibilidad de alquilar para enero por US$20.000.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

La venta de la casa de Jorge Lanata sorprendió a todos los medios de comunicación, pero ya tuvo ofertas de compras. A través de redes sociales, dieron a conocer que el futbolista argentino Germán Cano, delantero del Fluminense de Brasil, podría estar interesado en adquirir la propiedad. Si bien todavía no se confirmó la misma, esta noticia impactó en todos los seguidores del reconocido periodista.

A.E