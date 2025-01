Elba Marcovecchio, la viuda de Jorge Lanata, es la defensora de Mauro Icardi en su batalla legal contra Wanda Nara. En esta ocasión, la letrada apuntó contra la conductora por querer “dejar mal parado” a su cliente asegurando que le quitó la obra social a ella y a sus hijas, cuando no fue así.

Después de semanas de una lucha judicial que no cesa, la abogada del futbolista volvió a expresarse sobre la empresaria y no dudó en asegurar que la información que esta da, no es real.

Elba Marcovecchio contra Wanda Nara en defensa de Mauro Icardi

Elba Marcovecchio disparó contra Wanda Nara por Mauro Icardi: “Es todo una manipulación para dejarlo mal parado”

En comunicación con Desayuno Americano, el programa de Pamela David, Elba Marcovecchio habló sobre los rumores de que Mauro Icardi le habría quitado la obra social a su exesposa, Wanda Nara, y sus hijas, Francesca e Isabella.

La abogada no dudó en defender a su cliente frente a los medios y aseguró que la información que da la mayor de las Nara no es real, siendo su objetivo dejar mal parado al padre de sus hijas, cuando del otro lado no es así.

“¿Cómo le va a sacar la obra social a las hijas o a ella misma que está atravesando una enfermedad? Hay cosas que uno no se explica después de tantos años de amor verdadero”, lanzó Pamela David. “Son postulados que no tienen fundamentos, porque no hubo corte de obra social”, retrucó la viuda de Jorge Lanata.

“Cuando hablas de corte de obra social, fijate lo manipulada que es la expresión, porque si viene alguien y me corta mi obra social, yo voy inmediatamente y la pago. ¿Vos me vas a decir que Wanda no tiene recursos para continuar con ese pago? Si así fuera lo del corte”, continuó Marcovecchio.

Sin embargo, ese no fue el final y arremetió duramente contra la empresaria. “A mí me parece que es todo una manipulación para dejar mal parado al padre, cuando Mauro no hace lo mismo con Wanda”, sentenció la letrada.

Cada aparición de Elba conlleva un fuerte mensaje para la conductora de Bake Off, ya que la doctora defiende a su cliente para evitar el ataque de los medios, pero dispara fuertemente contra Wanda por sus acciones, que suelen ser muy parecidas a las de Mauro.

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando figuras que se ubican de un lado u otro de la grieta. En este caso, Elba Marcovecchio, abogada del jugador del Galatasaray, deja en claro que su defensa al rosarino es tanto dentro como fuera de los tribunales y arremete fuertemente contra su exesposa.

MVB