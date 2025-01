Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, tras meses de tensiones y desacuerdos, parece haber encontrado un punto en común para resolver un tema clave relacionado con la herencia del recordado periodista. La decisión de poner a la venta una lujosa propiedad ubicada en José Ignacio, Uruguay, ha desatado nuevos comentarios y especulaciones sobre los montos millonarios en juego.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Una mansión de ensueños en José Ignacio: la disputa de Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata

La propiedad, situada en una de las zonas más exclusivas de Uruguay, está valuada en aproximadamente tres millones de dólares. Esta espectacular residencia, que Jorge Lanata adquirió en vida, había sido motivo de desacuerdos entre Marcovecchio y las hijas del periodista debido a la compleja división de bienes tras su fallecimiento.

Según reveló Karina Iaviacoli, las partes involucradas finalmente alcanzaron un principio de acuerdo por proceder con la venta. "Cuando repartan las cosas a Elba y a sus hijas le corresponde un 33,3 por ciento. Jorge tenía una mansión en Punta del Este que está valuada en casi tres millones de dólares, en una zona preciosa, cerquita de José Ignacio”, comentó el periodista.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

La relación entre Marcovecchio y las hijas de Lanata no ha estado exenta de tensiones. En declaraciones previas, la abogada reconoció haber sentido desprecio y rechazo por parte de una de ellas. “A mí me dolió mucho, también lo respeté, que Bárbara no quisiera conocer a mis hijos…los cruzó una o dos veces. Jorge siempre quiso que comieran los cuatro, nadie le sacaba el lugar a nadie. En el caso de Bárbara, tiene 35 años, ya es una mujer…y con Lola, a Lola la amaba. Para mí fue una gran decepción que la subieran a eso. Me resisto pesar que ella fuera parte de las decisiones", confesó en su momento.

Sin embargo, la decisión de avanzar con la venta de la mansión podría ser una señal de reconciliación o, al menos, de un esfuerzo por resolver los temas económicos de manera civilizada. “En un momento no estaban de acuerdo en ponerla a la venta, pero tal vez estemos asistiendo a una nueva relación entre Elba y las hijas de Jorge porque se pusieron de acuerdo para que esta casa, que ya está publicada en una inmobiliaria, ya está a la venta” concluyó Iavicoli.

¿Cuánto va a recibir Elba Marcovecchio de la venta de la mansión?

Se supo que Elba Marcovecchio obtendrá una cifra cercana a los 990 mil dólares como parte de su porcentaje correspondiente por la venta de la exclusiva mansión en José Ignacio, Uruguay. Esta cantidad representa el 33,3 % del valor total de la propiedad, un arreglo que parece haber marcado un momento de entendimiento entre ella y las hijas del reconocido periodista, Bárbara y Lola.

Mientras se espera la concreción de la venta, queda claro que esta propiedad representa más que un simple activo. La mansión es el reflejo de una vida llena de logros, pero también de complejidades familiares que siguen resonando después de la partida de Jorge Lanata. Aunque el dinero de la transacción podría aportar alivios económicos a todas las partes, las heridas emocionales de Elba Marcovecchio y las hijas del periodista tardarán más en sanar.

N.L