Durante su programa Pampita le envió un enternecedor mensaje a sus hijos

El fin de semana pasado Pampita (42) subió a su cuenta de Instagram un tierno video que grabó su hijo Benicio en le que se lo eschuca decir: "Por si estás vieja tenés que ver este video. Por si no te acordás de nosotros cuando te hagas vieja. Vamos a ser tus nietos y eso es que cuando seas vieja tenés que ver ese video. Hice 3 para que me recuerdes. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prométemelo. Te amo mucho"​. Y posteriormente la conductora le envió un tierno mensaje a sus tres hijos mediante su programa.

En "Pampita On Line" por Net Tv. la modelo contó que al ver el video "murió de amor". "Casi me morí cuando agarré el teléfono y vi el video”, y reveló que con el protagonista del clip y Beltrán y Bautista Vicuña sus otros dos hijos, son cosa de todos los días los mensajes de amor en la familia.

"Somos muy de dar demostraciones de cariño y me parece que eso se lo hereda a los hijos. Pongo pocas cosas de mis hijos en redes porque me desahogo en mi cuenta privada", dijo y agregó: "Les mando un beso enorme a mis bombones, que son el motor de mi vida. Me inspiran todos los días para disfrutar de todo lo lindo que nos rodea, a ser mejor mamá, mejor mujer, y son los grandes maestros de la vida. Me enseñan todos los días”.

