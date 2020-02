El duro momento que vivió Gladys "La bomba tucumana" durante un recital

Gladys "la bomba tucumana" sufrió un difícil momento mientras brindaba un show en el carnaval solidario que se realizó este domingo 16 de febrero en el Club Atlético San Juan de Banda del Río. En plena actuación, Jorgelina Salazar -quien luego se supo es una reconocida peluquera lugareña- se subió al escenario y se dirigió a la cantante de forma amenazante.

"Temí por mi vida, tuve miedo de que me clavara un cuchillo, no conozco a esa persona, jamás la vi en mi vida, no sé quién es”, confesó la artista tras el episodio.

A partir de esta situación Gladys suspendió su show. Y el personal de seguridad retiró a la mujer del escenario.