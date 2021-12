Dyhzy festejó su cumpleaños: todos los detalles de su extravagante look.

Dyhzy , el hijo de Alberto Fernández, celebró su día de una particular manera.

Tani festejó su cumpleaños número 27 y lo hizo de una extravagante manera con una serie de publicaciones en Instagram.

En la producción de fotos, que se llevó más de 15 mil me gusta y muchísimos saludos de cumpleaños, posó con dos globos rosas y un decorado detrás con cortinas brillantes en colores blancos rojos y rosas.

Para festejar Tani (como figura en su nuevo DNI) o Dyhzy, ambos nombres, lució un vestido de lamé en color oro. Además resaltó su imponente figura co un corte sirena, que adornó con retazos de tules.

Tiempo atrás, Dyhzy confirmó que cambió su nombre en el DNI y admitió que se conoce dentro del género no binario.

"Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren", sentenció a Julio Leiva para el segmento Caja Negra de Filo News.

Con respecto al último año, quizás uno de los desafíos más grandes para Dyhzy fue la exposición en los medios de comunicación y cómo es su relación: "Es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza", indicó. Y agregó al respecto: "También siento que lo hacen para buscar una reacción de mi. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso quién lo va a hacer".

En cuanto a su día a día, el joven continúa con su trabajo como diseñador gráfico en una aseguradora. "A mi no me mantiene nadie ni quiero que lo hagan. No dejo mi laburo porque es lo que me da de comer", explicó y sumó que tiene otros ingresos extra como ilustrador, marketing digital y cuestiones relacionadas a la música.

Dyhzy, hijo de Alberto Fernández tomará una drástica decisión con su identidad.

