El mensaje de Lourdes Sánchez que hizo prender las alarmas:

Lourdes Sánchez ayer a la noche, sobre la madrugada sorprendió a todos sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un muy contundente mensaje. Todos se preguntaron a quien fue dirigido, ¿al Chato Prada? ¿Hay crisis?

"¡Uff! Cuando me desilusiono, como que no hay vuelta atrás", compartió Lourdes sin arrobar a nadie ni dar detalles sobre qué fue lo que había pasado. Tras ver este posteo, la periodista Juariu, decidió compartirlo y aseguró que investigará qué fue lo que sucedió.

"Bueno, vamos a tener que tener que investigar de quién habla", comentó. Si bien estas palabras podrían estar destinadas para el Chato Prada, su marido y padre de su hijo Valentín, lo cierto es que, en medio de tantos cambios en las grillas de televisión también podría tratarse de un problema laboral.

Juariu ya se puso a investigar.

El impedimento de Lourdes Sánchez para ser mamá por segunda vez

En un móvil para Mañanisima, el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, Lourdes Sánchez se refirió a sus deseos de ser madre por segunda vez y reveló el obstáculo que se lo impide. Además, se refirió a su matrimonio con el Chato Prada y aseguró que es la relación más larga que mantiene hasta el momento.

Lamentablemente sus ganas de darle un hermanito a Valentín tendrán que esperar. “¿No piensan en otro bebé?” le preguntó Carmen Barbieri a la bailarina, y la mujer del Chato Prada aseguró: “Sí, yo pienso. Me muero de ganas de otro hijo, sobre todo para darle a Valentín un hermanito más de su edad; tiene a Florencia y a Julián pero son como mucho más grandes”.

Además, la conductora de La Previa de La Academia, reveló sus ganas de tener una hija y dio detalles de su problema de salud que le impide lograr su sueño. “A mí me encantaría, más si viene una nena me muero. Yo tengo que hacer un tratamiento para quedar embarazada después de la operación que me hice que me sacaron las trompas. Pero me encantaría”.

Tiempo atrás, Lourdes había comentado en sus redes sociales, su problema de hernias que le impedirían transitar un embarazo. "Tengo dos hernias y estoy muy dolorida. Ya tengo una operación de columna y por eso me tengo que cuidar", explicó.

