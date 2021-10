Con un gesto de la China Suárez, Pampita compartió fotos del íntimo cumpleaños de Benicio Vicuña

Benicio Vicuña, uno de los tres varones que tienen Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 7 añitos. Es por eso que su madre lo homenajeó en sus redes sociales con un hermoso carrusel de fotos del festejo y una especial dedicatoria. Además, La China Suárez se sumó a la celebraciones con un gesto 2.0.

"Benicio: cariñoso, dulce, creativo, divertido, ocurrente, alegre, travieso y lleno de amor para todos. Feliz día hijito maravilloso. Te abrazo fuerte y nos reímos juntos hoy y siempre", expresó con emoción en su posteo la modelo, conductora y jurado de La Academia 2021.

El álbum de fotos del íntimo cumpleaños de Benicio Vicuña, el hijo de Pampita y Benjamín.

Pampita además de las fotos con la torta de cumpleaños publicó distintas imágenes de Benicio de bebé y cómo fue su crecimiento. Como no podía ser de otra manera su marido, Roberto García Moritán fue uno de los primeros en comentar y le regaló dos corazoncitos al post.

Pero no sólo varias figuras le dieron "me gusta" a la publicación, sino que hubo una que sorprendió a todos y fue el de la China Suárez quien le dio like a la publicación de la conductora. La actriz lo hizo desde Madrid donde está trabajando.

Pampita y Benicio.

Así celebró Benjamín el cumple de su pequeño

El actor chileno también se manifestó en sus redes sociales por el cumple de su hijo. Emocionado le dedicó una foto con una corona de rey y le escribió: Mi pequeño rey de mundos paralelos. Pisa fuerte, que en tu nombre la risa vuela más allá de tu reino".

"Eres amor que crece como enredadera en mi jardín. Eres la victoria de la vida, eres un señor generoso y creativo, eres loco y bueno. Eres todos los animales que se puedan pronunciar. Eres la dulzura de la fruta fresca. Eres el viento de tiempos mejores. Te amo con mi alma, cachorro. Feliz cumpleaños, su majestad don Benicio".

El posteo de Benjamín.

FL