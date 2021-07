El angustiante relato del ex Gran Hermano Alejandro Iglesias: “No llego ni a principio de mes”

Hace casi una década, Alejandro Iglesias llegaba a Gran Hermano y allí logró cosechar una fama junto a un sinfín de nuevos proyectos. Sin embargo, sólo logró estar 98 días en el programa resultando Cristian U el ganador del ciclo 2011. Tras su participación condimentada por una fuerte historia de vida, el joven transgénero militó en causas LGBT y trabaja desde 2015 en un área en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Sin embargo, Alejandro Iglesias contó la preocupante situación económica que le toca vivir producto de la pandemia por Coronavirus en el país. En diálogo con Mitre Live, expresó: “Siempre trato de no ser negativo pero no llego ni a principio de mes. Salí varias veces a hacer changas, repartos. Tengo un autito y entonces hice repartos para Mercado Libre, viajecitos particulares pero ahora lo dejé porque la calle te vuelve loco, es terrible”.

En el mismo hilo de la charla, Alejandro Iglesia agregó: “En uno de esos repartos, choqué el auto y el arreglo me sale más caro que todo lo que gané en un año. La verdad que no se llega, nos cansamos de pelear, las personas trans que somos estatales tenemos sueldos muy bajos porque no tenemos formación académica. En mi oficina somos veinte personas y son todos con título, y están ganando el doble que yo, y es un área de Diversidad Sexual”.

Aquí, el periodista Juan Etchegoyen le consultó si esta tarea de cadete le alcanzaba para vivir. “Eso es para el día a día. Lo hago para comer hoy y mañana haré otra cosa. Y así, el sueldo siempre es para pagar los impuestos y no llegás”, confesó. Con mucho optimismo, el joven respondió: “Lo económico está jodido, no te deja de dar nervios y ataques de hígado cuando no llegás ni a fin de mes pero tenés que respirar hondo y decir por lo menos estamos vivos”.