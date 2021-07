Fabián Doman: renunció a Intratables y abandona el periodismo

En los últimos vivos de Intratables, Fabián Doman se encontraba aislado de forma preventiva y por ese motivo no estaba en la conducción de la producción de América. Pero este miércoles, en una breve aparición en el piso, anunció que deja el programa y que abandonará el periodismo, para dedicarse de lleno en una nueva faceta profesional.

Con buena onda y con amor a sus compañero, Fabián Doman explicó el motivo de su visita y realizó un inesperado anuncio: “Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión”.

Pero la sorpresa se dio cuando contó cómo será su nueva faceta profesional: “Voy a ser desde mañana el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor, la empresa eléctrica más importante del país”.

“En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time”, se lo escuchó decir a Fabián Doman.

Cerca del final, Fabián Doman agradeció al público y a sus compañeros. Liliana Parodi, jefa de programación de América, también fue parte de ese agradecimiento: “Una de las razones por las que acepté es porque quería trabajar con vos. El que trabaja en televisión alguna vez tiene que trabajar con Liliana Parodi”.

Notablemente emocionado, Fabián Doman resaltó la importancia de “Intratables” en la televisión, en tanto no cambió su esencia con la partida de Santiago del Moro: “La ida de Santiago y la ida mía confirman que el programa es más importante que el conductor”. En medio de un aplauso de todo el panel, Fabian Doman dejó el piso.

La palabra de Fabián Doman tras su separación definitiva

Después de cuatro años de estar en pareja y tras una breve separación, Fabián Doman y Laura de Lillo, decidieron poner punto final al matrimonio.

El periodista de Intratables, de 56 años, se manifestó al respecto y no dudó en asegurar: "Seguimos siendo amigos, Laura es una gran persona".

Tanto esta separación como la anterior, tuvo un denominador común y fue el trabajo intenso de ambos: Ella por sus viajes de negocios y él por su labor en la radio y la televisión. Laura tiene la representación en el país de la marca Fendi y otras firmas de primerísimo nivel y tiene un local de muebles de estas reconocidas marcas internacionales.

Fabián y Laura se conocieron en una Gala de la revista CARAS y el flechazo fue mutuo. Luego de un tiempo de estar de novios, decidieron pasar por el registro civil y de esa manera rubricar su amor.

Si bien al principio la relación fue muy buena, el desgaste por los tiempos de trabajo de cada uno hicieron naufragar al matrimonio.

Cabe recordar que Doman estuvo casado por más de 20 años con la periodista Evelyn von Brocke y fruto de ese amor nacieron Constance y Marc. Tras la escandalosa separación, el tiempo aplacó las aguas y hoy mantienen una buena relación.

Fue Rodrigo Lussich, quien en Intrusos leyó el mensaje que Doman le mandó contestando su pregunta al respecto: "Seguimos siendo amigos y la decisión fue de mutuo acuerdo. Laura es una gran persona", fue la escueta respuesta del periodista.