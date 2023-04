Karol G dejó de lado cualquier prejuicio sobre su pasado y mostró en redes sociales imágenes inéditas antes de su éxito.

Las postales pertenecen a su Facebook personal, con el usuario que tenía antes de ser famosa, donde se puede ver a la cantante con un look propio de los 2000 en situaciones cotidianas, salidas con amigas y algunos momentos muy divertidos.

El cambio físico de Karol G a través de los años: las imágenes inéditas en redes sociales

"Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos que ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook ) El verdadero TBT", expresó la cantante y subió todas las fotos del recuerdo.

El cambio físico de Karol G a través de los años: las imágenes inéditas en redes sociales

El antes y después de Karol G

A pesar de que las imágenes corresponden a 20 años atrás, Karol G demostró que su esencia extrovertida sigue intacta.

Ahora, La Bichota luce el pelo en tonos rosado y cobrizos mientras que en ese momento tenía una abultada cabellera negra. En su pelo es donde radica la mayor diferencia en su cambio estético ya que, además del colorado, Karol G también eligió el celeste para teñirse.

El cambio físico de Karol G a través de los años: las imágenes inéditas en redes sociales

En relación a los cambios estéticos que se promueven desde redes sociales y en medios de comunicación, la cantante realizó un fuerte descargo tiempo atrás por la portada de una revista mexicana en la que su rostro luce diferentes gracias al photoshop que aplicaron. "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, dijo la cantante en su descargo.

El cambio físico de Karol G a través de los años: las imágenes inéditas en redes sociales

Karol G resaltó que el uso de los retoques fotográficos no la mostraron tal como es. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, disparó.

AL.M