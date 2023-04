Karol G manifestó su descontento al ver que photoshopearon sus fotos para la portada de una revista: "No me representa"

Karol G es de las artistas que representa y defiende a capa y espada la diversidad de cuerpos. En muchas oportunidades, la cantante se mostró sin maquillaje y sin filtros para que sus seguidores la vean tal cual es, orgullosa de su belleza indiscutida.

Sin embargo, la pasó mal al ver cómo retocaron su imagen para la portada de una revista. Por ese motivo, Karol G decidió romper el silencio y hacer un descargo en su cuenta oficial de Instagram para no dejar pasar lo sucedido.

Karol G al natural.

"No se ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", comenzó relatando la vocalista colombiana.

"Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", agregó la intérprete de "Bichota" indignada por la falta de comprensión de la revista.

La portada de la revista.

Las repercusiones del descargo de Karol G

Como si eso fuera poco, Karol G se hizo cargo de lo que podía generar su descargo, pero volvió a repudiar estas situaciones que perjudican a aquellas mujeres que todavía luchan para aceptarse tal cual son: "Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

Afortunadamente, la vocalista colombiana contó con el apoyo de muchos artistas que no solo se solidarizaron con ella por la manipulación de su imagen, sino que le brindaron su apoyo por la actitud que tomó al respecto.