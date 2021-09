Roberto García Moritán, marido de Pampita, atraviesa una jornada especial mientras espera el resultado de las PASO 2021, donde se postula como precandidato a legislador porteño en el partido de Ricardo López Murphy.

En este contexto, la modelo de 43 años compartió en sus redes sociales su incondicional apoyo a su marido cuando compartió una foto desde el cuarto oscuro con la boleta que integra su partido.

Días atrás, el empresario contó cómo fue la charla que tuvo con Pampita a la hora de dar este vuelco en su carrera. “Estas cosas se hablan, soy parte de su vida”, dijo Roberto García Moritán en diálogo con Diego Moranzoni en Crónicas 20.21.

El apoyo de Pampita a Roberto García Moritán para las PASO 2021.

“Se habló porque iba a ser un lugar de exposición mayor no solo en términos de medios, sino también a ‘golpes’. Algo que antes no pasaba", confesó.

Pampita, por su parte, se refirió a este nuevo paso en la carrera de su marido que, además de empresario gastronómico, lidera la ONG Asociar. “Necesitamos gente nueva con buenas intenciones que incursionen en la política y que no sean de la política”, dijo en el programa de Mirtha Legrand.

"Roberto está en política hace mucho tiempo. Mucho antes de conocerme a mí”, compartió. “Ahora, obviamente, es más visible porque es mi marido, pero él tiene una vocación muy profunda y verdadera porque le encanta", aseguró en otra entrevista.

La denuncia de Roberto García Moritán en plenas elecciones

En plenas jornada electoral por las PASO 2021, Roberto García Moritán hizo un contundente pedido tras recibir una denuncia vía Instagram.

Tal como difundió el pre candidato en sus redes sociales, algunos de sus seguidores aseguraban que en sus cuartos oscuros no había boletas de la lista que encabeza Ricardo López Murphy por Juntos por el cambio y donde él figura como precandidato a legislador porteño.

PASO 2021: Roberto García Moritán hizo un contundente pedido tras recibir una denuncia.

"Las boletas estaban abajo de todo y no se veían. Tardé en encontrarlas sino me iba sin votar. Imaginate que un jubilado no se puede agachar tanto y buscar. Son votos que se pierden", denunció una usuaria que lo alertó: "Vayan a ver".

Frente a esto, marido de Pampita le pidió encarecidamente a sus seguidores que "presten atención" y agregó: "Pidan nuestra boleta si no la encuentran".

