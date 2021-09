PASO 2021: del marido de Pampita a Brian Lanzelotta, cuáles son las propuestas de los famosos

Las PASO 2021 dejaron un tendal de propuestas novedosas y también marcó la presencia de figuras del espectáculo en las urnas.

Entre la lista de pre candidatos, se destacó la presencia de Cinthia Fernández, quien levantó polvareda por un particular spot de cierre de campaña bailando un tango en las puertas del Congreso. La panelista de LAM se sumó al partido Unite por la libertad y la dignidad (el mismo que integró Granata) como pre candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.

Cinthia Fernández, representante por el partido Unite por la libertad y la dignidad

"Decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos", dijo en el post donde compartió el cuestionado video.

Brian Lanzelotta es otra de las figuras que sorprendió al incursionar en política. El ex Gran Hermano y ex finalista del Cantando, se postuló como concejal en La Matanza e integra el Partido Federal. "Con la gente de la matanza y por eso Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal queremos ser la voz de la matanza, esa voz que no se escucha, no se ve. Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro", explicó en el momento de confirmar su candidatura.

Brian Lanzelotta se postuló como concejal en La Matanza e integra el Partido Federal.

Carolina Losada, reconocida periodista, también decidió dar este gran paso y es pre candidata a senadora nacional por Santa Fe en Juntos por el Cambio. La periodista logró fuerte repercusión en redes durante los últimos días por un video que fue cuestionado por diversos frentes.

"Se que muchos de ustedes están muy calientes", comienza diciendo sentada dentro de su auto. "Algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar, así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar" , dice en la publicación que fue cuestionada por "mostrar su escote".

PASO 2021. Carolina Losada precandidata a senadora nacional por Santa Fe en Juntos por el Cambio

Roberto García Moritán, marido de Pampita, también anunció su nuevo proyecto como precandidato a legislador porteño en el partido surgido de la alianza entre Juntos por el cambio y Republicanos Unidos, liderado por Ricardo López Murphy. Días atrás, el empresario contó cómo fue la charla que tuvo con Pampita a la hora de dar este vuelco en su carrera. “Estas cosas se hablan, soy parte de su vida”, dijo Roberto García Moritán en diálogo con Diego Moranzoni en Crónicas 20.21. “Se habló porque iba a ser un lugar de exposición mayor no solo en términos de medios, sino también a ‘golpes’. Algo que antes no pasaba", confesó.

PASO 2021: Roberto García Moritán precandidato a legislador porteño

Hernán Piquín también fue otro de los nombres que sorprendió en estas elecciones. El jurado de La Academia es candidato a concejal del partido de Pilar en Avanza Libertad, el partido que lidera José Luis Espert. "Todos se sorprenden, yo estoy muy contento. Tengo muchas ganas de apoyar y que esto salga. Mi idea es poner el granito de arena en la cultura", dijo en Teleshow sobre este nuevo giro en su carrera.

"Hay una universidad en Pilar, en la que el aula magna se abre y se hace un anfiteatro. Me gustaría usar eso y, si estamos con tiempo, quizás hasta poder inaugurarlo", agregó.

PASO 2021. Hernán Piquín es otro de los candidatos.

